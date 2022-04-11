Гвардиола: "Мы с Клоппом не друзья, но он делает меня лучше"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола обратился к своему коллеге Юргену Клоппу из "Ливерпуля" после ничейного матча Премьер-Лиги на "Этихад".
Воскресная ничья 2:2 на "Этихад" стала лишь первым актом в противостоянии "Сити" и "Ливерпуля" на финише сезоне. Уже в субботу команды встретятся вновь — в полуфинале Кубка Лиги на "Уэмбли".
Гвардиола не видит в Клоппе своего друга, но радуется, что у него есть такой конкурент, помогающий ему становиться лучше.
"Не знаю, уважает ли Юрген меня, но я его очень уважаю. Он делает меня лучше как тренера... Его команды играют в позитивной манере, агрессивны и хотят атаковать. Я стараюсь подражать ему".
"Мы не друзья, мы не ужинаем вместе, но однажды мы отужинаем в зале славы. У меня есть его номер, но я не звоню ему. Я очень уважаю его, и он знает, что в субботу мы постараемся победить его", — приводит слова Гвардиолы Daily Mirror.
11.04.2022 08:00
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Это как противостояние Месси и Роналду.
Но, в отличии от Месси и Роналду, эти двое мудры. Те, из-за своего тщеславия не хотят признавать сильные качества своих оппонентов.
Можно даже сравнить их с ребятами после драки, что после этой же драки, уже с холодным умом, инстинкты зовут их дружить.
собственно, Пеп, так и начинается крепкая дружба
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голубая помойка ничего не показала - ватокат у своих ворот и лонгболлы. Никакой мысли и комбинаций. Да и местный судейка свистел в одну сторону.
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Это как противостояние Месси и Роналду. Без одного не было бы другого. Бесконечное перетягивание каната то в одну, то в другую сторону.
Это хорошо, что есть такой сильный соперник, это позволяет тебе выйти на новый уровень.
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