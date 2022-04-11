Гвардиола: "Мы с Клоппом не друзья, но он делает меня лучше"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола обратился к своему коллеге Юргену Клоппу из "Ливерпуля" после ничейного матча Премьер-Лиги на "Этихад".

Воскресная ничья 2:2 на "Этихад" стала лишь первым актом в противостоянии "Сити" и "Ливерпуля" на финише сезоне. Уже в субботу команды встретятся вновь — в полуфинале Кубка Лиги на "Уэмбли".



Гвардиола не видит в Клоппе своего друга, но радуется, что у него есть такой конкурент, помогающий ему становиться лучше.



"Не знаю, уважает ли Юрген меня, но я его очень уважаю. Он делает меня лучше как тренера... Его команды играют в позитивной манере, агрессивны и хотят атаковать. Я стараюсь подражать ему".



"Мы не друзья, мы не ужинаем вместе, но однажды мы отужинаем в зале славы. У меня есть его номер, но я не звоню ему. Я очень уважаю его, и он знает, что в субботу мы постараемся победить его", — приводит слова Гвардиолы Daily Mirror.