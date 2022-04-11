Роналду раскритикован мамой пострадавшего от него подростка

Мама пострадавшего от Криштиану Роналду подростка раскритиковала нападающего "Манчестер Юнайтед" за недостаточно искренние извинения.

Разбив телефон фанату после субботнего матча Премьер-Лиги против "Эвертона", Роналду извинился за свой поступок в инстаграме и пригласил "этого болельщика" посетить "Олд Траффорд".



Пострадавшим оказался 14-летний Джейкоб Хардинг, страдающий аутизмом и диспраксией. Подросток впервые выбрался на матч любимого "Эвертона" с мамой Сарой Келли, которая осталась возмущена тем, что ни Роналду, ни "Юнайтед" не связались с их семьей.



"Извинения или недостаток извинений разозлили меня еще больше. Я подумала: "Насколько же это грубо — ты говоришь каждому, что извинился, хотя ты этого не сделал". Хорошо, ты опубликовал заявление в социальных сетях... Но ты должен был извиниться перед моим сыном".



"Он (Роналду) имел несколько часов, чтобы поразмыслить об этом. Он должен был найти наши контакты и сказать, что поговорил с нами лично, после чего уже делать заявление. Этому я была бы рада".



"Там была куча других людей с телефонами. Джейкоб был одним из многих. Когда он уходил, то сказал мне: "Мам, меня ударил Роналду, когда я снимал видео". Он снимал даже не Роналду а то, что случилось с его ногой, и так его телефон оказался на земле. Вы могли видеть шок на лице Джейкоба".



"Это была довольно сильная реакция. Он (Роналду) знал, что там есть дети. Он пожимал их руки до матча — после матча была совсем другая история, потому что они проиграли. Это же игра, не так ли? Невозможно выиграть все".



"Если бы кто-нибудь поступил так с тобой на улице, его бы арестовали и допросили. Он сам отец, и я уверена, он был бы весьма расстроен и шокирован, если бы взял своего сына на субботний матч, и там случилось бы подобное".



"Его заявление показалось мне довольно грубым. Зачем нам, фанатам "Эвертона", приезжать на матч "Юнайтед"? Он написал "этот болельщик". Он даже не уточнял, болельщик это "Эвертона" или болельщик "Юнайтед". Это очень, очень слабое извинение, на мой взгляд".



"Это был первый раз, когда мы вместе отправились на футбол. Джейкоб одержим "Эвертоном" и футболом. Это его страсть. Но случившееся просто затмило игру. Я даже не думаю о том славном времени, что мы провели вместе до инцидента. Я думаю только о последних пяти секундах, которые все испортили. Это был шок".



"Учитывая его особенности, ему сложно выражать себя, и могут уйти дни, пока он поймет случившееся".



"С его аутизмом ему немного сложно переваривать некоторые вещи. Он мыслит по-своему: "Я не могу поверить, что Роналду сделал это, мне он очень нравился". И хотя он не болеет за "Юнайтед", Роналду — звезда. Он большой игрок, которым дети восхищаются. Мы смотрели фильм о его карьерном пути. Он такой хороший игрок. Это шок. Мы оба не спали прошлой ночью".



"Мы собирались на прогулку в парк в воскресенье, но он сказал: "Мам, я не хочу этого сегодня". Внутри он довольно потрясен, но не подает виду. Уверена, он переварит это — по-своему".



"Что насчет предложения отправиться на "Юнайтед"... Я спросила его: "Ты этого хочешь? Роналду сказал, что мы можем отправиться на "Юнайтед". Он ответил: "Нет, мам, я больше никогда не хочу его снова видеть". Это огорчает меня, потому что Роналду был одной из причин, почему он хотел отправиться на матч против "Юнайтед", — сообщила мама подростка The Telegraph.



