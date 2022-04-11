Тухель не питает иллюзий по поводу выезда в Мадрид после разгрома "Саутгемптона"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что не питает иллюзий по поводу выезда к "Реалу", несмотря на яркую победу 0:6 против "Саутгемптона".

В минувшую субботу "Челси" учинил разгром на "Сент-Мэри", тем самым отреагировав на домашние поражения от "Брентфорда" (1:4) и "Реала" (1:3).



Уже во вторник "синие" проведут ответный матч 1/4 финала Лиги Чемпионов, и Тухель понимает, что задача его команды легче ничуть не стала.



"Это был хороший результат и хорошая игра, потому что, уверен, это поднимет дух каждого. Но перед нами стоит колоссальная задача. Давайте будем честны".



"В футболе возможно всякое, но давайте будем реалистами — это по-прежнему "Бернабеу" и соперник, который очень отличается от противостоявшего нам сегодня. Тем не менее, это лучший способ подготовиться к предстоящему матчу", — цитирует Тухеля Daily Mail.