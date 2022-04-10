Гвардиола: "Оставили "Ливерпуль" в живых"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола чувствует, что его команда упустила возможность, не сумев дожать "Ливерпуль".

Сыграв с "Ливерпулем" вничью (2:2), "Сити" не смог увеличить отрыв от своего главного преследователя в Премьер-Лиге до четырех очков.



Таким образом, "горожане" не оставляют себе пространства для ошибок в остатке сезона — любая осечка чревата тем, что "красные" перехватят инициативу в чемпионской гонке, и это единственное, что печалит Гвардиолу.



"Это был великолепный матч в исполнении обеих команд, и обе команды стремятся выиграть каждый свой матч во всех соревнованиях. Я воспринимаю этот результат как упущенную возможность. Такое чувство, что мы оставили их в живых".



"Но я сказал команде, что не хочу грустить ни секунды. Я так доволен и рад нашей игрой. Когда ты делаешь так много хороших вещей и не добиваешься победы, грусть неминуема, но я сказал: "Забудьте об этом". Мы были собой, мы сыграли невероятно хорошо и, к сожалению, не смогли победить. В целом это была хорошая игра, я так рад за свою команду".



"Выиграй мы, проиграй или сыграй вничью, это был бы еще не конец, однако обе команды знали, что это матч имеет огромное значение. Прямо сейчас мы знаем, что не станем чемпионами, если еще раз потеряем очки".



"Им тоже нужно выиграть все свои матчи, но сегодня все фанаты "Сити" и "Ливерпуля" видели, что обе команды стремились к победе. Думаю, это приятно говорить. Я наблюдал обмен атаками, и это хорошо для футбола", — цитирует Гвардиолу The Independent.