Гвардиола: "Это был боксерский поединок"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сравнил ничейный матч против "Манчестер Сити" (2:2) с "боксерским поединком".

Несмотря на то, что в воскресенье на "Этихад" было многое на кону, обе фаворита Премьер-Лиги показали захватывающий футбол, который Клопп сравнивает с обменом ударами у боксеров.



"Что за бешеный матч! Мы можем описать его как боксерский поединок. Если ты хоть на секунду опустишь руки, то пропустишь крепкий удар, которыми команды и обменивались".



"Многое мне понравилось. Когда мы играли в свой футбол, то контролировали игру. Мы играли в простой пас и были очень опасны".



"Когда мы пытались слегка перевести дух, они напирали. Это был отличный матч. С таким результатом мы должны жить и можем жить".



"Темп матч был безумен — зрители были восторге. Это было весело, мне понравилось", — цитирует Клоппа Evening Standard.