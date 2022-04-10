Гвардиола: "Это был боксерский поединок"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сравнил ничейный матч против "Манчестер Сити" (2:2) с "боксерским поединком".
Несмотря на то, что в воскресенье на "Этихад" было многое на кону, обе фаворита Премьер-Лиги показали захватывающий футбол, который Клопп сравнивает с обменом ударами у боксеров.
"Что за бешеный матч! Мы можем описать его как боксерский поединок. Если ты хоть на секунду опустишь руки, то пропустишь крепкий удар, которыми команды и обменивались".
"Многое мне понравилось. Когда мы играли в свой футбол, то контролировали игру. Мы играли в простой пас и были очень опасны".
"Когда мы пытались слегка перевести дух, они напирали. Это был отличный матч. С таким результатом мы должны жить и можем жить".
"Темп матч был безумен — зрители были восторге. Это было весело, мне понравилось", — цитирует Клоппа Evening Standard.
10.04.2022 22:00
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Дичайшей отскок красной помойки.
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Бой педиков,что тут скажешь
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Клоп или Пеп?
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Это был боксерский поединок, в котором боксера в красных шортах избивали во всех раундах, но его спасло то, что он отсосал судье перед боем.
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