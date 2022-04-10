"РБ Лейпциг" пытается перехватить Тен Хага
"РБ Лейпциг" пытается увести главного тренера "Аякса" Эрика Тен Хага из под носа у "Манчестер Юнайтед".
Ранее на текущей неделе стало известно, что "Юнайтед" остановил свой выбор на Тен Хаге как на своем новом рулевом.
Однако Daily Mirror в эксклюзивном материале утверждает, что переговоры с 52-летним голландцем параллельно ведет "РБ Лейпциг".
"РБ Лейпциг" манит Тен Хага роскошным контрактом и амбициозным проектом, который подразумевает трансформацию "красных быков" в гранда Бундеслиги и всего европейского футбола.
Как добавляет источник издания из Голландии, Тен Хаг серьезно изучает предложение из Лейпцига, что ставит под вопрос ожидаемый многими переезд Эрика в Манчестер.
10.04.2022 21:00
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Дааай давай , как раз твой уровень
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Как же непобедимый Тедеско?
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