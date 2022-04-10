"Сити" и "Ливерпуль разыграли захватывающую ничью

"Манчестер Сити" сохранил инициативу в чемпионской гонке Премьер-Лиги, сыграв со своим главным конкурентом "Ливерпулем" вничью — 2:2.

По сравнению с минимальной победой над "Атлетико" в Лиге Чемпионов из стартового состава "горожан" пропали Натан Аке, Илкай Гюндоган и Рияд Махрез, которых заменили Кайл Уолкер, Фил Фоден и Габриэль Жезус.



Три перестановки произошло и у "красных" относительно выезда в Лиссабон. Жоэль Матип, Джордан Хендерсон и Диогу Жота появились вместо Ибраимы Конате, Наби Кейта и Луиса Диаса.



Команды начали без раскачки, и уже на пятой минуте Рахим Стерлинг мог открывать счет, замыкая прострел Жезуса с правого края штрафной, однако голкипер гостей Алиссон заблокировал удар англичанина.



Атака гостей продолжилась и в следующей ее волне Кевин Де Брюйне продвинулся вперед, ускользнул от Фабиньо и нанес удар с подступов к штрафной площади. Рикошет от Матипа не оставил Алиссону шансов на спасение — 1:0.



На девятой минуте в штрафной "Ливерпуля" вновь было жарко. Алиссон столкнулся с Жезусом, но рефери предпочел не вмешиваться.



А уже на 13-й минуте случился ответный гол. Энди Робертсон принял заброс верхом у дальней штанги и сделал скидку в центр штрафной под удар Жоте — 1:1.



Затем игра на время успокоилась, пока публику не взбодрил Эдерсон. На 23-й минуте голкипер "Сити" застрял бутсой в газоне, и мяч едва не закатился в ворота, однако бразилец успел исправиться.



Тем временем, "горожане" обозначили некоторое преимущество и стали пристреливаться. Их удары были опасными, но неточными.



На 36-й минуте хозяева вновь вышли вперед. Жоау Канселу забросил мяч к дальней штанге, где Жезус в прыжке поразил цель ногой — 2:1.



В остатке тайма "Ливерпуль" пытался контратаковать, но преимуществом по-прежнему владел "Сити", а Эмерик Лапорт даже пробил в штангу.



Второй тайм начался с того, что Мохамед Салах вырезал прекрасную передачу низом в штрафную, а Садио Мане пробил в касание — 2:2.



Некоторое время после гола Мане "красные" просто доминировали над соперником, однако "горожане" выдержали это давление и вскоре выравняли игру.



На 63-й минуте Стерлинг ворвался в штрафную по правому краю и пробил Алиссона, однако система VAR обнаружила минимальный офсайд у Рахима — гол не был засчитан.



В заключительные 20 минут команды остепенились, но не перестали стремиться к победе, а игра не перестала быть интересной. Тем не менее, равновесие в счете сохранилось до самого конца.



"Сити" и "Ливерпуль" показали футбол высшей пробы, но ради победы никто не рискнул — цена ошибки была слишком велика. Теперь все решится в их заочной борьбе в оставшихся матчах.



"Манчестер Сити" — "Ливерпуль". Отчет о матче