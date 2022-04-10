"Сити" и "Ливерпуль разыграли захватывающую ничью

Алиссон и Габриэль Жезус "Манчестер Сити" сохранил инициативу в чемпионской гонке Премьер-Лиги, сыграв со своим главным конкурентом "Ливерпулем" вничью — 2:2.

По сравнению с минимальной победой над "Атлетико" в Лиге Чемпионов из стартового состава "горожан" пропали Натан Аке, Илкай Гюндоган и Рияд Махрез, которых заменили Кайл Уолкер, Фил Фоден и Габриэль Жезус.

Три перестановки произошло и у "красных" относительно выезда в Лиссабон. Жоэль Матип, Джордан Хендерсон и Диогу Жота появились вместо Ибраимы Конате, Наби Кейта и Луиса Диаса.

Команды начали без раскачки, и уже на пятой минуте Рахим Стерлинг мог открывать счет, замыкая прострел Жезуса с правого края штрафной, однако голкипер гостей Алиссон заблокировал удар англичанина.

Атака гостей продолжилась и в следующей ее волне Кевин Де Брюйне продвинулся вперед, ускользнул от Фабиньо и нанес удар с подступов к штрафной площади. Рикошет от Матипа не оставил Алиссону шансов на спасение — 1:0.

На девятой минуте в штрафной "Ливерпуля" вновь было жарко. Алиссон столкнулся с Жезусом, но рефери предпочел не вмешиваться.

А уже на 13-й минуте случился ответный гол. Энди Робертсон принял заброс верхом у дальней штанги и сделал скидку в центр штрафной под удар Жоте — 1:1.

Затем игра на время успокоилась, пока публику не взбодрил Эдерсон. На 23-й минуте голкипер "Сити" застрял бутсой в газоне, и мяч едва не закатился в ворота, однако бразилец успел исправиться.

Тем временем, "горожане" обозначили некоторое преимущество и стали пристреливаться. Их удары были опасными, но неточными.

На 36-й минуте хозяева вновь вышли вперед. Жоау Канселу забросил мяч к дальней штанге, где Жезус в прыжке поразил цель ногой — 2:1.

В остатке тайма "Ливерпуль" пытался контратаковать, но преимуществом по-прежнему владел "Сити", а Эмерик Лапорт даже пробил в штангу.

Второй тайм начался с того, что Мохамед Салах вырезал прекрасную передачу низом в штрафную, а Садио Мане пробил в касание — 2:2.

Некоторое время после гола Мане "красные" просто доминировали над соперником, однако "горожане" выдержали это давление и вскоре выравняли игру.

На 63-й минуте Стерлинг ворвался в штрафную по правому краю и пробил Алиссона, однако система VAR обнаружила минимальный офсайд у Рахима — гол не был засчитан.

В заключительные 20 минут команды остепенились, но не перестали стремиться к победе, а игра не перестала быть интересной. Тем не менее, равновесие в счете сохранилось до самого конца.

"Сити" и "Ливерпуль" показали футбол высшей пробы, но ради победы никто не рискнул — цена ошибки была слишком велика. Теперь все решится в их заочной борьбе в оставшихся матчах.

"Манчестер Сити" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2022 20:30

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Последние комментарии:




  1. keremet 10.04.2022 21:00 # keremet
    за офсайдные ловушки поплатились, вечно от Матипа рикошетит, в целом играли на ничью мяч очень медленно двигался но Тьяго очень понравился жаль что недодали такой сити там кроме Кевина никто неиграл, едем дальше!

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  2. vals1702 10.04.2022 21:00 # vals1702
    голубые манчестерским судейкой подстраховались. помойка блин(

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  3. v-0987654321 10.04.2022 21:00 # v-0987654321
    сыграли в ничью с Королями

    с обвисшими еблойдами остались наши жеппонюхи
    хахахаха

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  4. v-0987654321 10.04.2022 20:58 # v-0987654321
    Императорпуль Императорыы

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  5. v-0987654321 10.04.2022 20:58 # v-0987654321
    Бензема мой брат и друг
    Менди мой лох и жеппо нюх

    (с) Я

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  6. chr1s8rown 10.04.2022 20:57 # chr1s8rown
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    "Челси" запретил Галлахеру сыграть в полуфинале Кубка Англи

    Крысы тонущего корабля ору

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  7. thegodfather 10.04.2022 20:56 # thegodfather
    Росія помре, коли зійде українське сонце (с) джохар дудаев

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  8. roberto-89 10.04.2022 20:55 # roberto-89
    Клопп топ братишки )))))) фапл красный братишки )))))) пенсята полыхают пххихихихииххихихихихихихихи обоссаны пхихихиииихихихихихихихихиххи

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  9. roberto-89 10.04.2022 20:54 # roberto-89
    Полтарашки обоссаны пхахахахахахахахахахахахха труманк маленькая шлюшка сосет под шконкой пхихихихихихихихихихихихихиххихихихихихи

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  10. chr1s8rown 10.04.2022 20:53 # chr1s8rown
    Гейпенсы за зенит стали болет уже . Понимают чфк конец суки крысы тонущего корабля уахах

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  11. girasimus 10.04.2022 20:50 # girasimus
    Сити выложились по полной, Симеоне только потирает ручки.
    Ванную что Сити продуют по пенальти.

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  12. gucman 10.04.2022 20:50 # gucman
    Лyзepxyй играли как шакалы: из-подтишка нарушали правила, забили 1 мяч из офсайда, а Мане свой гол вообще не праздновал, ибо стыдно самому уже за то, что судьи их тащат.

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  13. lfcmikki14 10.04.2022 20:50 # lfcmikki14
    Порвались пенсы по классике :) Вечные неудачники и тени Ливерпуля и Сити :)

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  14. alexomck 10.04.2022 20:48 # alexomck
    не проиграли ради Украины!

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  15. meshuggah 10.04.2022 20:45 # meshuggah
    Мразотный подзалупаль цепляется за чемпионство цепляясь на судейские куи

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  16. roberto-89 10.04.2022 20:44 # roberto-89
    Сытей на бутылке пхахахахахахахахахахахахахахахахаха

    Источник: http://fapl.ru/posts/92496/?c=1#c7541070

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  17. jirrort 10.04.2022 20:42 # jirrort
    Нельзя ставить этого лысого чмыря Тэйлора на матчи колбасы.Он фанат лузерпуля.

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  18. liverfun 10.04.2022 20:42 # liverfun
    напомнило игру на энфилде, такой же слабоватый 1 тайм, но во втором хорошо начали. в концовке откровенно повезло. ничья неплохой результат по итогу.
    де брюйне был лучшим на поле, благодаря ему сити имел небольшой перевес, практически все опасные моменты хозяев он создал. у ливерпуля все равносильно отыграли, дважды нашли в себе силы отыграться.
    судьба титула бы сегодня не решилась, но вот моральное преимущество одна из команд могла получить, но все остались при своем.
    клопп топ

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  19. mufc1994 10.04.2022 20:41 # mufc1994
    У ливера календарь конечно тяжелее. У сити не то чтобы проходной, но более лёгкий

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  20. ian 10.04.2022 20:40 # ian
    Рассчитывать на домашнюю победу МС могли только полоумные. Несмотря даже на все старания судьи, Ливерпулю было сложно проиграть такому дырявому МС.

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