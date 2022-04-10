"Сити" и "Ливерпуль разыграли захватывающую ничью
"Манчестер Сити" сохранил инициативу в чемпионской гонке Премьер-Лиги, сыграв со своим главным конкурентом "Ливерпулем" вничью — 2:2.
По сравнению с минимальной победой над "Атлетико" в Лиге Чемпионов из стартового состава "горожан" пропали Натан Аке, Илкай Гюндоган и Рияд Махрез, которых заменили Кайл Уолкер, Фил Фоден и Габриэль Жезус.
Три перестановки произошло и у "красных" относительно выезда в Лиссабон. Жоэль Матип, Джордан Хендерсон и Диогу Жота появились вместо Ибраимы Конате, Наби Кейта и Луиса Диаса.
Команды начали без раскачки, и уже на пятой минуте Рахим Стерлинг мог открывать счет, замыкая прострел Жезуса с правого края штрафной, однако голкипер гостей Алиссон заблокировал удар англичанина.
Атака гостей продолжилась и в следующей ее волне Кевин Де Брюйне продвинулся вперед, ускользнул от Фабиньо и нанес удар с подступов к штрафной площади. Рикошет от Матипа не оставил Алиссону шансов на спасение — 1:0.
На девятой минуте в штрафной "Ливерпуля" вновь было жарко. Алиссон столкнулся с Жезусом, но рефери предпочел не вмешиваться.
А уже на 13-й минуте случился ответный гол. Энди Робертсон принял заброс верхом у дальней штанги и сделал скидку в центр штрафной под удар Жоте — 1:1.
Затем игра на время успокоилась, пока публику не взбодрил Эдерсон. На 23-й минуте голкипер "Сити" застрял бутсой в газоне, и мяч едва не закатился в ворота, однако бразилец успел исправиться.
Тем временем, "горожане" обозначили некоторое преимущество и стали пристреливаться. Их удары были опасными, но неточными.
На 36-й минуте хозяева вновь вышли вперед. Жоау Канселу забросил мяч к дальней штанге, где Жезус в прыжке поразил цель ногой — 2:1.
В остатке тайма "Ливерпуль" пытался контратаковать, но преимуществом по-прежнему владел "Сити", а Эмерик Лапорт даже пробил в штангу.
Второй тайм начался с того, что Мохамед Салах вырезал прекрасную передачу низом в штрафную, а Садио Мане пробил в касание — 2:2.
Некоторое время после гола Мане "красные" просто доминировали над соперником, однако "горожане" выдержали это давление и вскоре выравняли игру.
На 63-й минуте Стерлинг ворвался в штрафную по правому краю и пробил Алиссона, однако система VAR обнаружила минимальный офсайд у Рахима — гол не был засчитан.
В заключительные 20 минут команды остепенились, но не перестали стремиться к победе, а игра не перестала быть интересной. Тем не менее, равновесие в счете сохранилось до самого конца.
"Сити" и "Ливерпуль" показали футбол высшей пробы, но ради победы никто не рискнул — цена ошибки была слишком велика. Теперь все решится в их заочной борьбе в оставшихся матчах.
"Манчестер Сити" — "Ливерпуль". Отчет о матче
10.04.2022 20:30
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Последние комментарии:
за офсайдные ловушки поплатились, вечно от Матипа рикошетит, в целом играли на ничью мяч очень медленно двигался но Тьяго очень понравился жаль что недодали такой сити там кроме Кевина никто неиграл, едем дальше!
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голубые манчестерским судейкой подстраховались. помойка блин(
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сыграли в ничью с Королями
с обвисшими еблойдами остались наши жеппонюхи
хахахаха
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Императорпуль Императорыы
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Бензема мой брат и друг
Менди мой лох и жеппо нюх
(с) Я
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Крысы тонущего корабля ору
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Росія помре, коли зійде українське сонце (с) джохар дудаев
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Клопп топ братишки )))))) фапл красный братишки )))))) пенсята полыхают пххихихихииххихихихихихихихи обоссаны пхихихиииихихихихихихихихиххи
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Полтарашки обоссаны пхахахахахахахахахахахахха труманк маленькая шлюшка сосет под шконкой пхихихихихихихихихихихихихиххихихихихихи
(ответить)
Гейпенсы за зенит стали болет уже . Понимают чфк конец суки крысы тонущего корабля уахах
(ответить)
Сити выложились по полной, Симеоне только потирает ручки.
Ванную что Сити продуют по пенальти.
(ответить)
Лyзepxyй играли как шакалы: из-подтишка нарушали правила, забили 1 мяч из офсайда, а Мане свой гол вообще не праздновал, ибо стыдно самому уже за то, что судьи их тащат.
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Порвались пенсы по классике :) Вечные неудачники и тени Ливерпуля и Сити :)
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не проиграли ради Украины!
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Мразотный подзалупаль цепляется за чемпионство цепляясь на судейские куи
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Сытей на бутылке пхахахахахахахахахахахахахахахахаха
Источник: http://fapl.ru/posts/92496/?c=1#c7541070
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Нельзя ставить этого лысого чмыря Тэйлора на матчи колбасы.Он фанат лузерпуля.
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напомнило игру на энфилде, такой же слабоватый 1 тайм, но во втором хорошо начали. в концовке откровенно повезло. ничья неплохой результат по итогу.
де брюйне был лучшим на поле, благодаря ему сити имел небольшой перевес, практически все опасные моменты хозяев он создал. у ливерпуля все равносильно отыграли, дважды нашли в себе силы отыграться.
судьба титула бы сегодня не решилась, но вот моральное преимущество одна из команд могла получить, но все остались при своем.
клопп топ
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У ливера календарь конечно тяжелее. У сити не то чтобы проходной, но более лёгкий
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Рассчитывать на домашнюю победу МС могли только полоумные. Несмотря даже на все старания судьи, Ливерпулю было сложно проиграть такому дырявому МС.
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