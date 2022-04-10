Видич дал совет Магуайру

Харри Магуайр Легенда "Манчестер Юнайтед" Неманья Видич дал совет капитану "красных дьяволов" Харри Магуайру.

Накануне этот неудачный для Магуайра сезон достиг нового дна. "Юнайтед" потерпел поражение 1:0 от "Эвертона", пропустив единственный гол рикошетом от спины Харри и став аутсайдером борьбы за четвертое место в Премьер-Лиге.

Видич считает, что Магуайру прежде всего нужно восстановить уверенность в себе, чтобы преодолеть этот сложный период.

"У каждого игрока бывают проблемы с формой в некоторое время его карьеры".

"Думаю, с этим можно кое-что сделать. Одна из вещей заключается в том, чтобы не играть каждый матч, когда тебе нужно восстановить форму и обрести уверенность. Тренер мог бы использовать его в матчах попроще, хотя в Премьер-Лиге таких не бывает много, чтобы подготовить его к матчам посложнее".

"Игроку нужно чувствовать мощь и силу на поле, а сейчас у него этого нет. Сложно играть, когда ты под таким большим давлением, потому что люди поджидают, когда ты совершишь ошибку", — сообщил Видич The Athletic.


Метки Видич, Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2022 20:00

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  1. kocherga 10.04.2022 20:46 # kocherga
    Видич в мае отдыхал с медалькой АПЛ.

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  2. letonred 10.04.2022 20:28 # letonred
    Сам Видич отдыхал после единоборств с Торресом?

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