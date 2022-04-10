"Арсенал" и "Тоттенхэм" готовы побороться за Мэддисона

"Арсенал" и "Тоттенхэм" готовы сойтись в битве за полузащитника "Лестера" и сборной Англии Джеймса Мэддисона.

"Лестеру" не привыкать продавать своих ключевых игроков, а расставание с Мэддисоном позволило бы "лисам" выручить около 60 миллионов фунтов, которые можно было бы инвестировать в развитие команды.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, "Арсенал" и "Тоттенхэм" имеют давний интерес к Джеймсу и, наконец, созрели для того, чтобы попытаться переманить 25-летнего англичанина.



Сейчас наиболее выгодный момент для выгодой продажи Мэддисона "Лестером", потому что Джеймс находится в самом расцвете сил, а его контракт истекает через два года.



Отметим, что "канониры" и "шпоры" являются прямыми конкурентами в борьбе за четвертое место в Премьер-Лиге и играют друг против друга 12 мая. Фактор Лиги Чемпионов может оказаться определяющим для Мэддисона.