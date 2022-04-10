"Вест Хэм" проиграл "Брентфорду"

Вдохновившись разгромной победой над "Челси" в прошлый уикенд, "Брентфорд" нанес поражение и "Вест Хэму" — 2:0.

Решающим в этом матче оказался гол Бриана Мбемо, который в начале второго тайма получил пас от Айвена Тоуни, рванул в штрафную и точно пробил. Вскоре отличился и сам Тоуни, воспользовавшись передачей Мбемо.



За весь матч "молотобойцы" нанесли только один удар в створ — их соперник атаковал гораздо лучше.



Это поражение значительно снижает шансы "Вест Хэма" финишировать в топ-4 Премьер-Лиги. Команда Дэвида Мойеса осталась только шестой, упустив возможность опередить "Арсенал".



"Брентфорд" — "Вест Хэм". Отчет о матче