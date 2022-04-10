"Вест Хэм" проиграл "Брентфорду"
Вдохновившись разгромной победой над "Челси" в прошлый уикенд, "Брентфорд" нанес поражение и "Вест Хэму" — 2:0.
Решающим в этом матче оказался гол Бриана Мбемо, который в начале второго тайма получил пас от Айвена Тоуни, рванул в штрафную и точно пробил. Вскоре отличился и сам Тоуни, воспользовавшись передачей Мбемо.
За весь матч "молотобойцы" нанесли только один удар в створ — их соперник атаковал гораздо лучше.
Это поражение значительно снижает шансы "Вест Хэма" финишировать в топ-4 Премьер-Лиги. Команда Дэвида Мойеса осталась только шестой, упустив возможность опередить "Арсенал".
"Брентфорд" — "Вест Хэм". Отчет о матче
10.04.2022 18:00
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