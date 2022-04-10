Гвардиола чувствует, что стал более классным тренером в "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола чувствуешь, что стал более классным тренером, нежели во времена работы в "Барселоне".

Свою самостоятельную тренерскую карьеру Гвардиола начал с четырех блестящих сезонов в "Барселоне", с которой ему довелось дважды выиграть Лигу Чемпионов.



Однако каталонец убежден, что накопленный с тех пор опыт сделал его лучше.



"В начале своей карьеры в "Барселоне" я суетился по каждому поводу, я был чувствительнее ко всему. Теперь я чуть спокойнее веду себя в различных ситуациях".



"Я многому научился в "Сити". Благодаря опыту я совершенно другой тренер, я чувствую себя более классным тренером, нежели в начале своего пути".



"В Германии, Испании и сейчас здесь у меня были совершенно разные испытания. Я бы сказал, что это славно, потому что иначе было бы скучно делать одно и то же".



"Нельзя использовать те же идеи, что и 12-13 лет назад. Иначе ты становишься ленивым и теряешь страх. Ты утрачиваешь интуицию и желание, чтобы думать: "Может быть, нам стоит сыграть иначе".



"В процессе тебе всегда нужна какая-то эволюция. Эволюция, чтобы добиваться успеха и, особенно, чтобы не было скучно делать одно и то же".



"На протяжении жизни ты копишь опыт и учишься улучшать вещи", — сообщил Гвардиола Sky Sports.