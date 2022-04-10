За Роналду взялась полиция

Мерсисайдская полиция начала свое расследование в отношении нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду по поводу инцидента, случившегося после матча с "Эвертоном".

Напомним, после окончания проигранного "красными дьяволами" матча на "Гудисон Парк" накануне (1:0) Роналду выбил мобильный телефон из рук болельщика.



Позже Криштиану публично извинился за свой поступок, признавшись, что поддался эмоциям. Однако это не уберегло 37-летнего португальца от ответственности.



В официальном заявлении мерсисайдской полиции говорится, что офицеры уже устанавливают детали случившегося.



Проблема для Роналду в том, что пострадавшим оказался 14-летний фанат "Эвертона" с задержкой в развитии, впервые в жизни приехавший на матч любимой команды.



"Я плакала, я была в шоке, Джекоб был в полно шоке — он аутист, у него также диспраксия, поэтому он толком не переварил случившееся, пока не вернулся домой".



"Мы находились прямо у подтрибунного тоннеля, где проходили игроки. Мой сын стоял и снимал их на видео".



"Он снял всех проходивших мимо игроков "Юнайтед". Затем он опустил свой телефон, потому что Роналду оголил свой гольф, и его нога была в крови. Он опустил телефон, чтобы заснять это. Он даже ничего не сказал".



"Роналду подошел в ужасном, ужасном настроении и выбил телефон из рук моего сына, после чего просто продолжил идти".



"Вы можете видеть синяк, который он оставил. Я просто не могу поверить в это", — сообщила мама пострадавшего Liverpool Echo.