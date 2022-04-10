За Роналду взялась полиция

Криштиану Роналду Мерсисайдская полиция начала свое расследование в отношении нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду по поводу инцидента, случившегося после матча с "Эвертоном".

Напомним, после окончания проигранного "красными дьяволами" матча на "Гудисон Парк" накануне (1:0) Роналду выбил мобильный телефон из рук болельщика.

Позже Криштиану публично извинился за свой поступок, признавшись, что поддался эмоциям. Однако это не уберегло 37-летнего португальца от ответственности.

В официальном заявлении мерсисайдской полиции говорится, что офицеры уже устанавливают детали случившегося.

Проблема для Роналду в том, что пострадавшим оказался 14-летний фанат "Эвертона" с задержкой в развитии, впервые в жизни приехавший на матч любимой команды.

"Я плакала, я была в шоке, Джекоб был в полно шоке — он аутист, у него также диспраксия, поэтому он толком не переварил случившееся, пока не вернулся домой".

"Мы находились прямо у подтрибунного тоннеля, где проходили игроки. Мой сын стоял и снимал их на видео".

"Он снял всех проходивших мимо игроков "Юнайтед". Затем он опустил свой телефон, потому что Роналду оголил свой гольф, и его нога была в крови. Он опустил телефон, чтобы заснять это. Он даже ничего не сказал".

"Роналду подошел в ужасном, ужасном настроении и выбил телефон из рук моего сына, после чего просто продолжил идти".

"Вы можете видеть синяк, который он оставил. Я просто не могу поверить в это", — сообщила мама пострадавшего Liverpool Echo.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, происшествия, Роналду, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2022 16:00

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  1. frisby 10.04.2022 16:18 # frisby
    выбить телефон из рук 14 летнего подростка аутиста...блять ну что еще может быть отвратительнее? просто гниль, мразь, тварь, дырявый гелевый пидарас
    вьебать ему штраф 500 000

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