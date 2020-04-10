Каррагер дал прогноз на матч "Сити" и "Ливерпуля"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер ожидает, что матч Премьер-Лиги между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" закончится вничью.

В воскресенье на "Этихад" сойдутся два главных претендента на титул, и Каррагер не готов отдать предпочтение ни одной из команд. Джейми ожидает, что к финальному свистку на табло будет счет 1:1.



"Думаю, будет ничья. Это не так, что я не определился — просто я думаю, что обе команды настолько равноценны, что ничья не будет концом света ни для тех, ни для других".



"Если за 10-15 минут до конца счет все еще будет ничейным, будет интересно посмотреть, что сделают тренеры, пойдут ли они за победой или согласятся на очко. Если будет ничья, я скажу: "Хорошо, впереди еще семь матчей". Обе команды достойны друг друга, у "Сити" небольшое преимущество в виде домашнего поля, но мне кажется, будет ничья 1:1".



"Думаю, судьба титула будет более-менее определена, если "Сити" победит. Но она не будет определена, если победит "Ливерпуль". Обе команды славятся тем, что выигрывают матчи неделя за неделей. Несомненно, впереди еще большой путь, но если "Сити" победит, дорога к чемпионству будет открыта", — сообщил Каррагер в эфире.