"Челси" запретил Галлахеру сыграть в полуфинале Кубка Англи

Конор Галлахер "Челси" запретил своему полузащитнику Конору Галлахеру сыграть за "Кристал Пэлас" против команды Томаса Тухеля в полуфинале Кубка Англии.

Уже через неделю "Челси" и "Пэлас" сойдутся на "Уэмбли", чтобы определить первого финалиста Кубка Англии.

Правила FA запрещают арендованному игроку участвовать в матче против своего родительского клуба, поэтому "орлы" попросили специальное разрешение у "синих" для Галлахера, однако в ответ последовал отказ, сообщает Goal.

22-летний Галлахер является ключевым игроком "Пэлас" в этом сезоне, так что отсутствие Конора станет большой потерей для главного тренера "орлов" Патрика Виейра.

"Единственный, кто проиграет в этой ситуации, это сам Конор. Ему не хватает такого рода опыта, и я расстроен из-за него. Пока что он провел все матчи, и своей игрой он заслуживает сыграть в полуфинале", — посетовал Виейра.

Добавим, это не первый подобный прецедент, причем в прошлом "Дерби" удалось убедить "Челси" разрешить Мейсону Маунту и Фикайо Томори, которых "бараны" арендовали у "синих", сыграть на "Стэмфорд Бридж" в Кубке Лиги.


Метки Галлахер, Кристал Пэлас, Кубок Англии, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2022 14:00

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