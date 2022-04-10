"Челси" запретил Галлахеру сыграть в полуфинале Кубка Англи

"Челси" запретил своему полузащитнику Конору Галлахеру сыграть за "Кристал Пэлас" против команды Томаса Тухеля в полуфинале Кубка Англии.

Уже через неделю "Челси" и "Пэлас" сойдутся на "Уэмбли", чтобы определить первого финалиста Кубка Англии.



Правила FA запрещают арендованному игроку участвовать в матче против своего родительского клуба, поэтому "орлы" попросили специальное разрешение у "синих" для Галлахера, однако в ответ последовал отказ, сообщает Goal.



22-летний Галлахер является ключевым игроком "Пэлас" в этом сезоне, так что отсутствие Конора станет большой потерей для главного тренера "орлов" Патрика Виейра.



"Единственный, кто проиграет в этой ситуации, это сам Конор. Ему не хватает такого рода опыта, и я расстроен из-за него. Пока что он провел все матчи, и своей игрой он заслуживает сыграть в полуфинале", — посетовал Виейра.



Добавим, это не первый подобный прецедент, причем в прошлом "Дерби" удалось убедить "Челси" разрешить Мейсону Маунту и Фикайо Томори, которых "бараны" арендовали у "синих", сыграть на "Стэмфорд Бридж" в Кубке Лиги.