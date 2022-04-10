У Лингарда есть три варианта в Серии А

У покидающего "Манчестер Юнайтед" вингера Джесси Лингарда есть три варианта для продолжения карьеры в Серии А.

29-летний Лингард отметился только одним появлением в стартовом составе "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги, и совершенно очевидно, что истекающий в июне контракт Джесси продлен не будет.



При желании Лингард легко мог бы остаться в Премьер-Лиге, где его мечтают заполучить "Вест Хэм" и "Ньюкасл", однако Daily Mirror утверждает, что к игроку сборной Англии существует серьезный интерес из Италии.



Особенно привлекательно для Лингарда выглядит вариант с "Ромой", чей наставник Жозе Моуриньо, поработавший с Джесси на "Олд Траффорд", ранее смог заманить в клуб его соотечественников Криса Смоллинга и Тэмми Абрахэма.



Два других претендента на Лингарда в Серии А — это "Милан" и "Ювентус", которых привлекает статус Джесси как свободного агента.