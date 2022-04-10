Джеррад: "Впервые был счастлив, уступая в счете к перерыву"

Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард признался, что впервые в своей футбольной карьере был рад уйти на перерыв, уступая 0:1.

В субботу "Вилла" была разгромлена на своем поле "Тоттенхэмом" со счетом 0:4, трижды пропустив во втором тайме.



Однако в первом тайме "вилланы" переигрывали своего соперника, заставив голкипера "шпор" Уго Льориса совершить ряд сейвов. Поэтому Джеррарду кажется, что итоговый счет несправедлив.



"Это тяжело. Счет выглядит жестоко для нас, но такова реальность, и мы должны смириться. Я должен смириться, ведь за результат отвечаю я. По игре это не был матч на 4:0".



"Это первый раз в футболе, когда я уходил на перерыв, уступая 1:0, и чувствовал себя счастливым. Я испытывал гордость, потому что мы были великолепны, но мы не пользовались своими моментами. В перерыве я сказал, что мы несомненно вернемся в игру, если продолжим в том же духе".



"Во втором тайме все перевернулось, мастерство игроков "Тоттенхэма" дало о себе знать, и наша линия обороны была сурово наказана", — сообщил Джеррард BBC.