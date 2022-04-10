Карлос Тевес направляется на переговоры с Конте
Бывший нападающий "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэма" Карлос Тевес направляется в Англию на переговоры с главным тренером "Тоттенхэма" Антонио Конте.
Тевес находится без клуба после своего расставания с "Бокой Хуниорс" прошлым летом. Сейчас Карлосу уже 38, однако он до сих пор не объявлял о завершении игровой карьеры.
В 2013 году именно Конте пригласил Тевеса в "Ювентус", за который Карлос только в Серии А забил 19 голов в своем единственном сезоне совместной работы с Антонио.
Как утверждает Corriere Dello Sport, на следующей неделе Тевес посетит тренировочную базу "Тоттенхэма" и обсудит возможный переход в лондонский клуб. Пока неясно, видит Конте аргентинца в качестве игрока или члена своего штаба.
Однако "шпоры" — не единственный клуб, с которым связывают Тевеса. Карлоса также сватают в "Милан", "Интер", "Ювентус" из Серии А и "Ди Си Юнайтед" и "Орландо Сити" из МЛС.
10.04.2022 09:00
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Я думал он уже давным давно закончил карьеру.
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