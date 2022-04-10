Конте: "Тоттенхэм" учуял кровь соперников"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте считает, что его команда "почуяла кровь" своих конкурентов в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

Выхода на поле "Вилла Парк" в субботу, подопечные Конте уже знали, что "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" свои матчи проиграли ранее днем.



При этом сами "шпоры" убедительно переиграли "Астон Виллу" со счетом 0:4 и укрепились на четвертом месте. Антонио думает, что его команда показала важное качество.



"Мы должны думать только о свой игре — сильная команда не зависит от других".



"Мы должны чувствовать момент, чтобы прикончить соперника. Сегодня был важный матч, особенно с учетом того, что другие результаты были нам на руку".



"Хорошо, что мы победили. Когда ты сам не побеждаешь, смотреть на осечки других нет смысла".



"Настоящий победитель должен уметь учуять кровь своих соперников, чтобы постараться прикончить их", — цитирует Конте Evening Standard.