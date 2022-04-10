Роналду извинился за разбитый телефон фаната

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду извинился за свою выходку после матча Премьер-Лиги против "Эвертона".

Напомним, после поражения 1:0 на "Гудисон Парк" в субботу Роналду, уходя в подтрибунный тоннель, разбил болельщику мобильный телефон.



37-летний португалец объясняет свой поступок эмоциями и надеется на примирение.



"В столь сложные моменты, как сейчас, никогда не бывает легко контролировать эмоции. Тем не менее, мы всегда должны быть уважительны, терпеливы и подавать пример всей молодежи, которая любит эту красивую игру".



"Я бы хотел извиниться за свою выходку и, если это возможно, пригласить этого болельщика посмотреть матч на "Олд Траффорд" в качестве жеста фейр-плей", — написал Роналду в инстаграме.



