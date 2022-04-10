Роналду извинился за разбитый телефон фаната
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду извинился за свою выходку после матча Премьер-Лиги против "Эвертона".
Напомним, после поражения 1:0 на "Гудисон Парк" в субботу Роналду, уходя в подтрибунный тоннель, разбил болельщику мобильный телефон.
37-летний португалец объясняет свой поступок эмоциями и надеется на примирение.
"В столь сложные моменты, как сейчас, никогда не бывает легко контролировать эмоции. Тем не менее, мы всегда должны быть уважительны, терпеливы и подавать пример всей молодежи, которая любит эту красивую игру".
"Я бы хотел извиниться за свою выходку и, если это возможно, пригласить этого болельщика посмотреть матч на "Олд Траффорд" в качестве жеста фейр-плей", — написал Роналду в инстаграме.
10.04.2022 07:00
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