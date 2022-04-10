Тухель: "Вернер мог забить больше"

Тимо Вернер Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что его нападающий Тимо Вернер мог забить больше голов против "Саутгемптона".

В субботу на "Сент-Мэри" Вернер отличился в Премьер-Лиге впервые за полгода — причем сразу дважды, поспособствовав победе "Челси" со счетом 0:6.

При этом Тимо еще трижды попал в каркас ворот и вообще произвел сильное впечатление на своего соотечественника.

"Он мог забить больше. Он имел много моментов, больших моментов".

"Он действовал на своей любимой позиции против соперника, который, как мы знали, будет оставлять свободное пространство. Ему нужно было заявить о себе, и он это сделал. Он мог забить еще, но мы довольны столь сильной игрой в его исполнении", — цитирует Тухеля Daily Mirror.


Метки Вернер, Премьер-Лига, Саутгемптон, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2022 00:05

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  1. jirrort 10.04.2022 00:27 # jirrort
    Удивительный персонаж.Такого деревянного напа никогда не видел,технически нулевый, футбольным интеллектом не блещет.Но парадокс,с ним играем лучше.

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