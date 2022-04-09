Рангник признал, что МЮ не заслуживает Лиги Чемпионов

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что с такой игрой, как против "Эвертона", его команда не заслуживает путевки в Лигу Чемпионов.

Поражение 1:0 от "Эвертона" в субботу стало большим ударом по шансам "Юнайтед" финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.



Рангник считает, что его команда не имела права терять очки с аутсайдером, и не понимает, почему его игроки не хотят постараться чуть сильнее ради элитного европейского турнира.



"Когда мы забиваем первый гол, это придает нам уверенности, чтобы выиграть большинство таких матчей. Но когда мы пропускаем первыми, то складность нашей игры и уверенность в себе ухудшаются".



"Эвертон" хорош, но — при всем к ним уважении — если ты не забиваешь команде, которая пропустила три гола от "Бернли", ты не можешь ни на что рассчитывать".



"Игроки сами по себе должны стремиться играть международные матчи, если возможно — в Лиге Чемпионов".



"Но если мы будем играть таким образом, как сегодня, мы просто не заслуживаем этого. Чтобы попасть в еврокубки, ты должен забивать в течение 95 минут такого матча", — цитирует Рангника The Independent.