Артета: "Эта дорога заведет нас в никуда, если не возьмем себя в руки"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда заслужила проиграть "Брайтону".

В субботу "Арсенал" был бит на своем поле "Брайтоном" со счетом 1:2, не сумев реабилитироваться за поражение 3:0 от "Кристал Пэлас" в понедельник.



Артета всерьез опасается, что этот сезон завершится разочарованием, если его команда не возьмет себя в руки.



"Мы снова критикуем себя, мы снова получили пощечину, и это заслуженно".



"Мы снова плохо провели первый тайм, и нам нужно взять себя в руки, потому что иначе эта дорога заведет нас в никуда по сравнению с тем, где мы хотим быть. В заключительных восьми матчах многое будет на кону".



"Мы хотели показать реакцию (на поражение от "Пэлас"), но ничего из того, о чем мы разговаривали, не получилось на поле. Мы были неряшливы с мячом, проигрывали единоборства. У нас не было никакой целеустремленности, мы не могли взвинтить темп или изменить игру, которую "Брайтон" нам навязал".



"Проблема не в настрое — мы были недостаточно смелыми в своем отношении к игре. У нас не было этого намерения атаковать, и мы слишком часто смотрели друг на друга вместо того, чтобы взять игру на себя и сделать то, что нужно сделать".



"Нельзя так играть. Ты должен проявлять себя и добавлять, когда это нужно. Мы этого не сделали", — цитирует Артету Evening Standard.