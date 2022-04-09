"Тоттенхэм" разгромил "Виллу" и закрепился на четвертом месте

Тоттенхэм "Тоттенхэм" разгромил "Астон Виллу" на выезде со счетом 0:4 и, воспользовавшись осечками конкурентов, закрепился на четвертом месте в Премьер-Лиге.

В стартовый состав "вилланов" вернулись Дуглас Луис и Данни Игс, заменив Моргана Сансона и Леона Бэйли.

Наставник "шпор" Антонио Конте доверился тем же 11 игрокам, что разгромили "Ньюкасл" в прошлый уикенд.

Гостям потребовалось менее трех минут, чтобы открыть счет. Дальний удар Харри Кейна был заблокирован, но мяч достался Сону Хен Мину, который с касанием штанги поразил ворота — 0:1.

А вот дальше "Тоттенхэму" пришлось несладко. "Вилла" навалилась и принялась напрягать Уго Льориса, который совершал сейв за сейвом. На 37-й минуте шанс отличиться имел Ингс, но с близкого расстояния не попал в створ.

"Шпоры" только благодаря Льорису не пропустили до перерыва, но во втором тайме довольно скоро прикончили интригу. На 50-й минуте Кейн головой скинул мяч на Деянна Кулусевски, который с левого края штрафной пробил в дальний нижний угол — 0:2.

"Вилла" попыталась пойти ва-банк, но на 66-й минуте Сон убежал в прорыв и нанес удар мимо Эмилиано Мартинеса — 0:3.

Спустя пять минут Сон оформил хет-трик, пробив в касание из центра штрафной после передачи с правого края площадки от Кулусевски — 0:4.

На этом игра практически закончилась. Робкие попытки хозяев размочить счет ничем не увенчались.

Команда Конте сполна воспользовалась шансом, который ей предоставили проигравшие ранее днем "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". Несмотря на тяжелый первый тайм, "Тоттенхэм" добился убедительной победы и перехватил инициативу в борьбе за четвертое место.

"Астон Вилла" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2022 21:25

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Последние комментарии:




  1. sausage 09.04.2022 21:53 # sausage
    Жаль всё-таки, что Арсенал подсдулся, проблемы и травмы в обороне и опорке. А так бы борьба за 4-ку среди трёх конкурентов смотрелась бы намного круче.

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  2. ian 09.04.2022 21:49 # ian
    Сон заслужил поиграть в топ клубе, а Кейну уже поздно менять клуб.

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  3. tursa 09.04.2022 21:47 # tursa
    че там с ортетой

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  4. bushwacka 09.04.2022 21:46 # bushwacka
    Ждём Парик на Энфилде...

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  5. rhymo 09.04.2022 21:42 # rhymo
    Тоттенхэм на данный момент является лучшей командой АПЛ

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  6. chelsea88 09.04.2022 21:42 # chelsea88
    Шпоры короли Сев. Лондона.

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  7. thegodfather 09.04.2022 21:39 # thegodfather
    &#9889;&#65039;"Война принесла столько горя, что забыть это невозможно, нет прощения тем, кто вновь замышляет агрессивные планы"

    В Петербурге оштрафовали активиста, написавшего на листе бумаги эти слова.

    Самое интересное, что мужчина процитировал слова из речи Владимира Путина, произнесённые им на параде Победы меньше года назад, 9 мая 2021 года

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  8. quavo 09.04.2022 21:36 # quavo
    Обидно что такие коучи пропадают в таких недоклубах как петунхэм

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  9. brown-ale 09.04.2022 21:35 # brown-ale
    Конкуренты чисто самоустранились, Контексу остается только руку протянуть и забрать путевку в ЛЧ.

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  10. vagifspurs 09.04.2022 21:35 # vagifspurs
    Ну че за топари, а! Свини Джи с хуем в глотке стоял весь второй тайм. Антонио разорвал щенка нестойкого, Лльорис мом, Сону мячик, братишка этот и этому рад.

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  11. sexan 09.04.2022 21:34 # sexan
    Эх Стиви.(((

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  12. ian 09.04.2022 21:34 # ian
    Тень Джеррарда и тут сосет, проиграли этим шпорам 5:0

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  13. naby-keita 09.04.2022 21:33 # naby-keita
    Выкинули гомогуннеров из топ-4

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  14. sausage 09.04.2022 21:32 # sausage
    Конте конечно гроссмейстер, повезло шпорам с ним.

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  15. jirrort 09.04.2022 21:30 # jirrort
    Жёстко попустили сутулую недолегенду.Скоро уволят это недоразумение.

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  16. true-manc 09.04.2022 21:29 # true-manc
    Конте - редкостная сволочь и подонок: вот так взял и на глазах у всего мира в прямом эфире трахнул ничтожного скузнявого пёсика по имени стиви в его же будке... обязательно нужно судить за зоофилию мерзавца!

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