"Тоттенхэм" разгромил "Виллу" и закрепился на четвертом месте
"Тоттенхэм" разгромил "Астон Виллу" на выезде со счетом 0:4 и, воспользовавшись осечками конкурентов, закрепился на четвертом месте в Премьер-Лиге.
В стартовый состав "вилланов" вернулись Дуглас Луис и Данни Игс, заменив Моргана Сансона и Леона Бэйли.
Наставник "шпор" Антонио Конте доверился тем же 11 игрокам, что разгромили "Ньюкасл" в прошлый уикенд.
Гостям потребовалось менее трех минут, чтобы открыть счет. Дальний удар Харри Кейна был заблокирован, но мяч достался Сону Хен Мину, который с касанием штанги поразил ворота — 0:1.
А вот дальше "Тоттенхэму" пришлось несладко. "Вилла" навалилась и принялась напрягать Уго Льориса, который совершал сейв за сейвом. На 37-й минуте шанс отличиться имел Ингс, но с близкого расстояния не попал в створ.
"Шпоры" только благодаря Льорису не пропустили до перерыва, но во втором тайме довольно скоро прикончили интригу. На 50-й минуте Кейн головой скинул мяч на Деянна Кулусевски, который с левого края штрафной пробил в дальний нижний угол — 0:2.
"Вилла" попыталась пойти ва-банк, но на 66-й минуте Сон убежал в прорыв и нанес удар мимо Эмилиано Мартинеса — 0:3.
Спустя пять минут Сон оформил хет-трик, пробив в касание из центра штрафной после передачи с правого края площадки от Кулусевски — 0:4.
На этом игра практически закончилась. Робкие попытки хозяев размочить счет ничем не увенчались.
Команда Конте сполна воспользовалась шансом, который ей предоставили проигравшие ранее днем "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". Несмотря на тяжелый первый тайм, "Тоттенхэм" добился убедительной победы и перехватил инициативу в борьбе за четвертое место.
"Астон Вилла" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
09.04.2022 21:25
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Последние комментарии:
Жаль всё-таки, что Арсенал подсдулся, проблемы и травмы в обороне и опорке. А так бы борьба за 4-ку среди трёх конкурентов смотрелась бы намного круче.
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Сон заслужил поиграть в топ клубе, а Кейну уже поздно менять клуб.
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че там с ортетой
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Ждём Парик на Энфилде...
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Тоттенхэм на данный момент является лучшей командой АПЛ
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Шпоры короли Сев. Лондона.
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⚡️"Война принесла столько горя, что забыть это невозможно, нет прощения тем, кто вновь замышляет агрессивные планы"
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Обидно что такие коучи пропадают в таких недоклубах как петунхэм
(ответить)
Конкуренты чисто самоустранились, Контексу остается только руку протянуть и забрать путевку в ЛЧ.
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Ну че за топари, а! Свини Джи с хуем в глотке стоял весь второй тайм. Антонио разорвал щенка нестойкого, Лльорис мом, Сону мячик, братишка этот и этому рад.
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Эх Стиви.(((
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Тень Джеррарда и тут сосет, проиграли этим шпорам 5:0
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Выкинули гомогуннеров из топ-4
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Конте конечно гроссмейстер, повезло шпорам с ним.
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Жёстко попустили сутулую недолегенду.Скоро уволят это недоразумение.
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Конте - редкостная сволочь и подонок: вот так взял и на глазах у всего мира в прямом эфире трахнул ничтожного скузнявого пёсика по имени стиви в его же будке... обязательно нужно судить за зоофилию мерзавца!
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