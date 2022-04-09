"Тоттенхэм" разгромил "Виллу" и закрепился на четвертом месте

"Тоттенхэм" разгромил "Астон Виллу" на выезде со счетом 0:4 и, воспользовавшись осечками конкурентов, закрепился на четвертом месте в Премьер-Лиге.

В стартовый состав "вилланов" вернулись Дуглас Луис и Данни Игс, заменив Моргана Сансона и Леона Бэйли.



Наставник "шпор" Антонио Конте доверился тем же 11 игрокам, что разгромили "Ньюкасл" в прошлый уикенд.



Гостям потребовалось менее трех минут, чтобы открыть счет. Дальний удар Харри Кейна был заблокирован, но мяч достался Сону Хен Мину, который с касанием штанги поразил ворота — 0:1.



А вот дальше "Тоттенхэму" пришлось несладко. "Вилла" навалилась и принялась напрягать Уго Льориса, который совершал сейв за сейвом. На 37-й минуте шанс отличиться имел Ингс, но с близкого расстояния не попал в створ.



"Шпоры" только благодаря Льорису не пропустили до перерыва, но во втором тайме довольно скоро прикончили интригу. На 50-й минуте Кейн головой скинул мяч на Деянна Кулусевски, который с левого края штрафной пробил в дальний нижний угол — 0:2.



"Вилла" попыталась пойти ва-банк, но на 66-й минуте Сон убежал в прорыв и нанес удар мимо Эмилиано Мартинеса — 0:3.



Спустя пять минут Сон оформил хет-трик, пробив в касание из центра штрафной после передачи с правого края площадки от Кулусевски — 0:4.



На этом игра практически закончилась. Робкие попытки хозяев размочить счет ничем не увенчались.



Команда Конте сполна воспользовалась шансом, который ей предоставили проигравшие ранее днем "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". Несмотря на тяжелый первый тайм, "Тоттенхэм" добился убедительной победы и перехватил инициативу в борьбе за четвертое место.



"Астон Вилла" — "Тоттенхэм". Отчет о матче