"Юнайтед" расследует инцидент с Роналду

Криштиану Роналду "Манчестер Юнайтед" расследует инцидент, в который оказался вовлечен нападающий Криштиану Роналду после проигранного матча Премьер-Лиги против "Эвертона".

Вернувшись в стартовый состав "Юнайтед" в субботу, Роналду отыграл все 90 минут, но так и не смог предотвратить поражение своей команды со счетом 1:0.

Уходя в подтрибунный тоннель "Гудисон Парк" после финального свистка, 37-летний португалец, как можно предположить по распространившемуся в социальных сетях видео, выбивает мобильный телефон из рук одного из фанатов, после чего устройство падает на землю.

Как сообщает Sky Sports, в "Юнайтед" уже осведомлены о случившемся и сейчас устанавливают все обстоятельства.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, происшествия, Роналду, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2022 21:00

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  1. gerrard08 09.04.2022 21:54 # gerrard08
    Такой красноносый конченый, вот эта вся хyйня могла бы быть в бензоколонке щас

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  2. naby-keita 09.04.2022 21:33 # naby-keita
    Роналду бы немного скромней быть,
    Ведь скоро опять возвращаться в Ливерпуль...

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  3. true-manc 09.04.2022 21:12 # true-manc
    по факту это грабеж и порча чужого имущества - нужно посадить бешеную сучку сосалду в тюрьму

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  4. gucman 09.04.2022 21:11 # gucman
    Педрила гелевая

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