"Юнайтед" расследует инцидент с Роналду
"Манчестер Юнайтед" расследует инцидент, в который оказался вовлечен нападающий Криштиану Роналду после проигранного матча Премьер-Лиги против "Эвертона".
Вернувшись в стартовый состав "Юнайтед" в субботу, Роналду отыграл все 90 минут, но так и не смог предотвратить поражение своей команды со счетом 1:0.
Уходя в подтрибунный тоннель "Гудисон Парк" после финального свистка, 37-летний португалец, как можно предположить по распространившемуся в социальных сетях видео, выбивает мобильный телефон из рук одного из фанатов, после чего устройство падает на землю.
Как сообщает Sky Sports, в "Юнайтед" уже осведомлены о случившемся и сейчас устанавливают все обстоятельства.
Ronaldo smashing someone’s phone at full time 🤣🤣 EFC pic.twitter.com/nw0XIK2enR— EvertonHub (@evertonhub) April 9, 2022
09.04.2022 21:00
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Последние комментарии:
Такой красноносый конченый, вот эта вся хyйня могла бы быть в бензоколонке щас
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Роналду бы немного скромней быть,
Ведь скоро опять возвращаться в Ливерпуль...
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по факту это грабеж и порча чужого имущества - нужно посадить бешеную сучку сосалду в тюрьму
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Педрила гелевая
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