"Юнайтед" расследует инцидент с Роналду

"Манчестер Юнайтед" расследует инцидент, в который оказался вовлечен нападающий Криштиану Роналду после проигранного матча Премьер-Лиги против "Эвертона".

Вернувшись в стартовый состав "Юнайтед" в субботу, Роналду отыграл все 90 минут, но так и не смог предотвратить поражение своей команды со счетом 1:0.



Уходя в подтрибунный тоннель "Гудисон Парк" после финального свистка, 37-летний португалец, как можно предположить по распространившемуся в социальных сетях видео, выбивает мобильный телефон из рук одного из фанатов, после чего устройство падает на землю.



Как сообщает Sky Sports, в "Юнайтед" уже осведомлены о случившемся и сейчас устанавливают все обстоятельства.



