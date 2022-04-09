Де Хеа: "Это позор"

Давид Де Хеа Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа назвал "позором" поражение своей команды от "Эвертона" в Премьер-Лиге.

В субботу "Юнайтед" был бит на "Гудисон Парк" со счетом 1:0, показав крайне неубедительную игру. Де Хеа очень расстраивает не только результат, но и то, как его команда действовала в атаке.

"Мы не забиваем, мы даже не создаем нормальные моменты забить. Если честно, я не знаю, что и сказать. Несомненно, это недостаточно хорошо".

"Они ("Эвертон") играли в среду и устали, но они превзошли нас в желании, и это неприемлемо. Очень грустно, что мы проиграли сегодня".

"Это было позорно с нашей стороны, мы должны были выигрывать этот матч", — цитирует Де Хеа Daily Mail.


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2022 20:00

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  1. moneycity 09.04.2022 20:34 # moneycity
    Это он про пидорашку, если что.

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  2. quavo 09.04.2022 20:00 # quavo
    Стыдно болеть за такую хуйню

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