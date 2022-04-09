"Арсенал" проиграл дома "Брайтону"

"Арсенал" потерпел второе поражение в Премьер-Лиге на этой неделе, на сей раз щедро поделившись очками с "Брайтоном" — 1:2.

Главный тренер "канониров" Микель Артета отреагировал на разгромное поражение от "Кристал Пэлас", внедрив в стартовый состав Альбера Самби Локонгу и Габриэля Мартинелли, которые заменили Нуну Тавареша и Томаса Партея.



У "чаек" свой шанс с первых минут получили Ив Биссума, Энок Мвепу и Мойзес Кайседо.



"Арсенал" владел заметным преимуществом в начале матча, но моментов не создавал. Лишь на 26-й минуте Габриэль пробил головой со внешней стороны от штанги.



Затаившись, "Брайтон" разразился голом на 28-й минуте. Леандро Троссард нанес удар из района 11-метровой отметки после передачи с правого края штрафной от Мвепу — 0:1.



Хозяева пошли отыгрываться, и незадолго до перерыва Мартинелли головой поразил ворота с метра. Однако после нескольких минут разбирательств система VAR установила, что бразилец угодил в офсайд.



Во втором тайме "Арсенал" продолжил оказывать давление, но по-прежнему делал это невнятно, без явных моментов.



Гости пытались показывать зубы, и на 66-й минуте им посчастливилось удвоить счет. Кайседо сделал диагональную передачу назад на границу штрафной, а Мвепу пробил в касание по летящему мячу — 0:2.



В концовке "канониры" устроили некое подобие штурма, но мяч упорно не шел в ворота — "Брайтон" дважды спасала перекладина.



На 89-й минуте "Арсенал" все-таки был вознагражден за свои старания. Мартин Эдегор пробил с дистанции, и после рикошета от Данни Уэлбек мяч залетел под перекладину — 1:2.



Времени оставалось в обрез, и только вышедший на замену Эдди Нкетиа мог спасти хозяев от поражения, но его удар головой был парирован голкипером.



"Арсенал" потерпел второе поражение подряд, что является большим ударом по шансам "канониров" финишировать в топ-4. Теперь инициатива находится в руках "Тоттенхэма".



"Арсенал" — "Брайтон". Отчет о матче