"Арсенал" проиграл дома "Брайтону"
"Арсенал" потерпел второе поражение в Премьер-Лиге на этой неделе, на сей раз щедро поделившись очками с "Брайтоном" — 1:2.
Главный тренер "канониров" Микель Артета отреагировал на разгромное поражение от "Кристал Пэлас", внедрив в стартовый состав Альбера Самби Локонгу и Габриэля Мартинелли, которые заменили Нуну Тавареша и Томаса Партея.
У "чаек" свой шанс с первых минут получили Ив Биссума, Энок Мвепу и Мойзес Кайседо.
"Арсенал" владел заметным преимуществом в начале матча, но моментов не создавал. Лишь на 26-й минуте Габриэль пробил головой со внешней стороны от штанги.
Затаившись, "Брайтон" разразился голом на 28-й минуте. Леандро Троссард нанес удар из района 11-метровой отметки после передачи с правого края штрафной от Мвепу — 0:1.
Хозяева пошли отыгрываться, и незадолго до перерыва Мартинелли головой поразил ворота с метра. Однако после нескольких минут разбирательств система VAR установила, что бразилец угодил в офсайд.
Во втором тайме "Арсенал" продолжил оказывать давление, но по-прежнему делал это невнятно, без явных моментов.
Гости пытались показывать зубы, и на 66-й минуте им посчастливилось удвоить счет. Кайседо сделал диагональную передачу назад на границу штрафной, а Мвепу пробил в касание по летящему мячу — 0:2.
В концовке "канониры" устроили некое подобие штурма, но мяч упорно не шел в ворота — "Брайтон" дважды спасала перекладина.
На 89-й минуте "Арсенал" все-таки был вознагражден за свои старания. Мартин Эдегор пробил с дистанции, и после рикошета от Данни Уэлбек мяч залетел под перекладину — 1:2.
Времени оставалось в обрез, и только вышедший на замену Эдди Нкетиа мог спасти хозяев от поражения, но его удар головой был парирован голкипером.
"Арсенал" потерпел второе поражение подряд, что является большим ударом по шансам "канониров" финишировать в топ-4. Теперь инициатива находится в руках "Тоттенхэма".
"Арсенал" — "Брайтон". Отчет о матче
09.04.2022 19:05
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Последние комментарии:
Артета это самый убогий тренер гейгуннеров за всю историю. Я думаю, что теперь это очевидно даже самым отмороженным гг-шкам. Влить в команду за летнее то 250 лямов фунтов, плюс полное отсутствие игр в еврокубках и проспать топ-4 эт каким талантом надо быть. Всем болельщикам Челси советую запомнить данный момент, т.к. мы ещё будем троллить гг по указанному поводу ещё многие годы
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Леол, гомогуннеры заслужили)
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это все тавареш виноват. артета - середняк. ничего особого не показывает 3 сезон работает. всем кто хвалил не забывайте арс не играет ни в каких еврокубках. никем не уважаемый мю в плей офф лч играет. если бы у арсенала была бы лига европы хотябы гли бы на 8 месте как и 2 последних года. и это считается результатом. херли пепе на скамейке сидит весь матч почти. что за херня в середине поля. торейра гендузи по арендам за гроши. у самих джаки да локонги бегают.
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Доминация закончилась, Артету в Украину!
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Ротету в Гаагу.
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Пиздец игра. На команда с первой пятерки не может ебаные три передачи сделать на чужой половине поля. Что Эдегор что Смитров ни отдать нормально, ни мяч продвинуть. Крайки тоже. Весь сезон хвалили Сака и Мартинелли но сегодня за 90 минут оба показали чуть больше чем нихуя. По делу проиграли матч, ну и как я уже говорил это изи топ 4 для ттщ. С потерей Парти и Тирни тем более.
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Опять гейгунеры залезут под шконарь и пропадут на недели 2-3.
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проиграть Брайтону, который в 7 последних матчах 1 раз сыграл в ничью и 6 раз проиграл... ппц гг выдали
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Офишл без Парти и Тирни будем на с 5 по 8 месте по итогу. Чуда не произошло, без 2 из 11 стартовых игроков, сразу стали xуетой подзаборной. Ну и Артетыч начудил, медленного Джаку поставил ПЗ, когда при его стиле, крайки забегают и оттягивают крайков соперника. Во втором тайме очухался, но было уже поздно. В общем опыта у него не хватает, да и не Клопп он и не Конте, кто может зарядить команду выгрызать победу даже в мертвых матчах.
Нужны вложения. Минимум 6 игроков: Тилеманс, Невеш, Ришарлисон, Жезус и ЛЗ. Ляказетта на мороз к xуям собачим.
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Всю интригу убили до дерби ,лошары (
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Лол.Кек.
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