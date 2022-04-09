"Челси" реабилитировался за два поражения разгромом "Саутгемптона"

"Челси" реабилитировался за два поражения подряд, сокрушив на выезде "Саутгемптон" со счетом 0:6.

В стартовый состав "святых" вернулись Стюарт и Адам Армстронги, заменив Ибраиму Диалло и Армандо Бройю.



По сравнению с поражением 1:3 от "Реала" в Лиге Чемпионов в старте у "синих" произошло четыре изменения. Это Маркос Алонсо, Матео Ковачич, Рубен Лофтус-Чик и Тимо Вернер появились вместо Риса Джеймса, Сесара Аспиликуэт, Жоржиньо и Кристиана Пулишича.



Гости начали матч с попаданий Вернера в штангу и крестовину, но уже на восьмой минуте открыли счет. Мейсон Маунт технично принял мяч в район 11-метровой отметки и сделал скидку под удар Алонсо — 0:1.



А на 16-й минуте отличился и сам Маунт. Маунт подкараулил отскок мяча на подступах к штрафной и вторым касанием нанес удар низом в притирку со штангой — 0:2.



"Челси" вошел во вкус и на 21-й минуте сделал счет разгромным. Вернер выиграл забег у Яна Беднарека, обошел голкипера и закатил мяч в пустые ворота — 0:3.



Спустя семь минут "Саутгемптон" пропустил еще раз. Вернер сыграл в отборе, ворвался в штрафную и нанес удар — штанга! К счастью для Тимо, на добивание поспел Кай Хаверц — 0:4.



В остатке первого тайма Фрэйзер Форстер пару раз спас "святых", но на 49-й минуте даже он оказался бессилен. Голкипер не позволил вышедшему один на один Нголо Канте перебросить мяч через себя, однако снаряд отскочил к Вернеру, который поразил пустые ворота — 0:5.



Форстер был попросту брошен на произвол судьбы своими защитниками. На 54-й минуте Фрэйзер помешал отличиться Вернеру и Пулишичу, но перед добиванием Маунта оказался бессилен — 0:6.



На этом игра успокоилась, а вскоре и затихла совсем. У "святых" практически не было шансов размочить этот унизительный для себя счет.



"Саутгемптон" — "Челси". Отчет о матче