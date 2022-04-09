"Челси" реабилитировался за два поражения разгромом "Саутгемптона"

Мейсон Маунт "Челси" реабилитировался за два поражения подряд, сокрушив на выезде "Саутгемптон" со счетом 0:6.

В стартовый состав "святых" вернулись Стюарт и Адам Армстронги, заменив Ибраиму Диалло и Армандо Бройю.

По сравнению с поражением 1:3 от "Реала" в Лиге Чемпионов в старте у "синих" произошло четыре изменения. Это Маркос Алонсо, Матео Ковачич, Рубен Лофтус-Чик и Тимо Вернер появились вместо Риса Джеймса, Сесара Аспиликуэт, Жоржиньо и Кристиана Пулишича.

Гости начали матч с попаданий Вернера в штангу и крестовину, но уже на восьмой минуте открыли счет. Мейсон Маунт технично принял мяч в район 11-метровой отметки и сделал скидку под удар Алонсо — 0:1.

А на 16-й минуте отличился и сам Маунт. Маунт подкараулил отскок мяча на подступах к штрафной и вторым касанием нанес удар низом в притирку со штангой — 0:2.

"Челси" вошел во вкус и на 21-й минуте сделал счет разгромным. Вернер выиграл забег у Яна Беднарека, обошел голкипера и закатил мяч в пустые ворота — 0:3.

Спустя семь минут "Саутгемптон" пропустил еще раз. Вернер сыграл в отборе, ворвался в штрафную и нанес удар — штанга! К счастью для Тимо, на добивание поспел Кай Хаверц — 0:4.

В остатке первого тайма Фрэйзер Форстер пару раз спас "святых", но на 49-й минуте даже он оказался бессилен. Голкипер не позволил вышедшему один на один Нголо Канте перебросить мяч через себя, однако снаряд отскочил к Вернеру, который поразил пустые ворота — 0:5.

Форстер был попросту брошен на произвол судьбы своими защитниками. На 54-й минуте Фрэйзер помешал отличиться Вернеру и Пулишичу, но перед добиванием Маунта оказался бессилен — 0:6.

На этом игра успокоилась, а вскоре и затихла совсем. У "святых" практически не было шансов размочить этот унизительный для себя счет.

"Саутгемптон" — "Челси". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2022 18:55

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Последние комментарии:




  1. b84 09.04.2022 19:04 # b84
    походу пенсы останутся в 4

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  2. bushwacka 09.04.2022 19:03 # bushwacka
    Пощадил сегодня Верника)))

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  3. true-manc 09.04.2022 19:02 # true-manc
    пенсопеджики пререгаты...

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  4. dexter 09.04.2022 19:02 # dexter
    Чем больше визга пинсов, тем очевиднее их вылет из ЛЧ.
    Это как с каклами - отжали деревню, проебали область...

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  5. ataman 09.04.2022 19:01 # ataman
    Выпускайте Вернера в паре с Хаверцом против Реала

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  6. chelsealondon 09.04.2022 19:01 # chelsealondon
    С победой , теперь с таким настроем в Мадрид…

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  7. thegodfather 09.04.2022 19:01 # thegodfather
    в общем 20 апреля на мосту игра против арса - выигрывает и на апл можно ложить болт

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  8. vagifspurs 09.04.2022 19:01 # vagifspurs
    Че там по 4-ке анониры? Эхэхэхэ, сосамба!!

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  9. kanakhan1 09.04.2022 19:00 # kanakhan1
    Сосите хейтеры и мудни разномастные!!))

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  10. jirrort 09.04.2022 19:00 # jirrort
    ПИДРИД СЮДА НАХОЙ

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  11. chelsea88 09.04.2022 19:00 # chelsea88
    Короли!

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  12. thegodfather 09.04.2022 18:59 # thegodfather
    Реал намочил свои трусики)))))

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  13. jirrort 09.04.2022 18:59 # jirrort
    ЛЮБИТЕ ШЕСТЬНОЛЬСИ,ВЕРЬТЕ В ШЕСТЬНОЛЬСИ!!!

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  14. gucman 09.04.2022 18:58 # gucman
    Разорвали в клочья!

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  15. intellect 09.04.2022 18:58 # intellect
    Первонах!

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