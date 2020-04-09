Рангник: "Разговоры насчет нового тренера не могут быть оправданием поражения"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что суета вокруг скорого назначения Эрика Тен Хага не может быть оправданием поражения от "Эвертона".

Последняя неделя прошла для "Юнайтед" на фоне слухов о том, что Тен Хаг станет новым главным тренером "красных дьяволов".



Однако Рангник не думает, что это является причиной невыразительного футбола "Юнайтед" в проигранном матче Премьер-Лиги на "Гудисон Парк" (1:0).



"Ты должен быть расстроен, если не забиваешь ни гола за 95 минут. Мы хорошо начали и должны были создавать больше моментов благодаря своему доминированию. Затем мы пропустили гол с рикошетом, и наша игра слегка разладилась".



Во втором тайме мы пытались стать изобретательнее с помощью замен, но мы не всегда выбирали правильное направление".



"Нам нужно было что-нибудь предпринять. Мы нуждались в голе, и мы решили выпустить Мату и нацеленного на ворота Элангу. Соперник оборонялся полным составом заключительные 35 минут, а мы не нашли передачей правильного игрока в правильный момент. Когда мы выполняли передачи с флангов, в штрафной было недостаточно игроков".



"Разговоры насчет нового тренера не могут быть оправданием. Мы — "Манчестер Юнайтед". У нас много игроков сборных. Это не может быть алиби ни для кого. В следующем сезоне будет новый тренер. Объявят об этом сейчас или через 10 дней, это не должно оказать влияния", — сообщил Рангник BT Sport.