Конте хочет, чтобы Кейн сосредоточился на роли нападающего

Харри Кейн и Антонио Конте Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте предпочитает, чтобы Харри Кейн сосредоточился на роли нападающего.

На днях бывший вингер "шпор" Давид Жинола сравнил Кейна с легендой аргентинского футбола Диего Марадоной, отметив навыки диспетчера у Харри.

Конте рад, что Кейн проявляет себя как плеймейкер, но все-таки считает, что на острие атак Харри полезнее.

"Харри был рожден нападающим, но он обладает талантом и мастерством, чтобы играть 10-го номера, под другим нападающим".

"Однако мне он нравится именно в качестве нападающего с другим игроком на позиции 10-го номера. Так у меня будет два игрока с разными характеристиками".

"Я предпочитаю Харри в качестве 9-го номера, потому что он обладает большим мастерством, может забить с правой, левой, а также головой, когда он находится на подступах или внутри штрафной".

"Но иногда он отходит назад и создает пространство для Сонни, Лукаса Моуры, Бергвейна, Кулусевски и вингбеков. Важно иметь различные варианты игры, потому что иначе ты предсказуем, а в современном футболе нужно быть непредсказуемым", — цитирует Конте The Independent.


Метки Кейн, Конте, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2022 17:00

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