"Юнайтед" проиграл в гостях у "Эвертона"

Энтони Гордон "Манчестер Юнайтед" потерпел поражение 1:0 в гостях у "Эвертона", значительно ухудшив свои шансы попасть в топ-4 Премьер-Лиги.

Относительно поражения 3:2 от "Бернли" в среду в стартовый состав "ирисок" влились Майкл Кин, Шеймус Коулмен, Фабиан Дельф и Аллан, заменив Джарреда Брентуэйта, Мейсона Холгейта, Джонджо Кенни и Абдулая Дукуре.

Наставник "красных дьяволов" Ральф Рангник произвел сразу шесть изменений в стартовом составе по сравнению с 1:1 против "Лестера", оказав доверие Виктору Линделефу, Алексу Теллесу, Аарону Ван-Биссаке, Неманье Матичу, Маркусу Рэшфорду и выздоровевшему Криштиану Роналду.

"Юнайтед" обнадеживающе начал матч, быстро создав два голевых момента, однако голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд отразил оба удара своего партнера по сборной Англии Рэшфорда — и с границы штрафной, и головой.

Этот атакующий порыв вскоре заглох, а на 26-й минуте хозяева взяли и открыли счет. Энтони Гордон подкараулил удачный отскок на подступах к штрафной площади и пробил в касание, после чего мяч предательски срикошетил от спины Харри Магуайра и не оставил Давиду Де Хеа шансов на спасение — 1:0.

Беда не приходит одна — вскоре у хозяев получил травму Фред, уступив свое место на поле Полю Погба.

Тем временем, инициатива перешла к "ирискам", которые до перерыва создали еще пару-тройку моментов у ворот Де Хеа.

Во втором тайме "Эвертон" сосредоточился на сдерживании своего соперника и делал это довольно хорошо — Пикфорду практически не приходилось вступить в игру.

Лишь за 10 минут до конца Пикфорд отметился спасением, остановив дальний удар Погба. Уже в компенсированное время Роналду пробил в Джордана. Этим "дьяволы" и ограничились.

"Юнайтед" провел очередной провальный по содержанию матч. А вот "Эвертон", наконец, порадовал своих фанатов и сделал большой шаг к выживанию в Премьер-Лиге.

"Эвертон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2022 16:25

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 09.04.2022 17:32 # thegodfather
    че за прэкол))
    0-4)

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  2. skydreams 09.04.2022 17:32 # skydreams
    хахахахахха блять, ну вернера жалкооооооооооооо)))))))

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  3. zaeba1l 09.04.2022 17:31 # zaeba1l
    Сегодня, 9 апреля, казахстанский боксер Геннадий Головкин нокаутировал японца Риоту Мурату в девятом раунде и выиграл поединок за три титула в среднем весе IBF, IBO и WBA Super.

    Ура! Казахстан алга!

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  4. thegodfather 09.04.2022 17:30 # thegodfather
    там оказывается арсеналу на клык кидают ахаха

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  5. easports 09.04.2022 17:29 # easports
    летом Тилеманс, Невеш, Ришарлисон и Жезус нужен. ну и ЛЗ не помешал бы.

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  6. easports 09.04.2022 17:26 # easports
    6ля, Самби это провал, как же бесит днина. чет Артета со схемой перемудрил. Джака ни забежать, ни игру контролировать не может на этой позиции.

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  7. ian 09.04.2022 17:25 # ian
    Воодушевленные пенсы начнут верить в проход дальше, но Реал их снова изнасилуют. Слишком разные по уровню команды

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  8. skydreams 09.04.2022 17:23 # skydreams
    бля пздц саут как команда из первой лиги. я за всю свою жизнь у челси сток моментов за первый тайм не вспомню, как тут за 20 минут

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  9. sausage 09.04.2022 17:23 # sausage
    Нихуясе! Если уж даже Вернер забил, то явно правильные слова Тухель нашёл, и не зря шоколада обожрался.

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  10. bushwacka 09.04.2022 17:22 # bushwacka
    Вот оно чудо!!! ВЕРИЛ В ВЕРНИКА! )))

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  11. thegodfather 09.04.2022 17:22 # thegodfather
    вот теперь я в камбэк верю)

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  12. jirrort 09.04.2022 17:22 # jirrort
    ОНО ЖИВОЕ!!!

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  13. thegodfather 09.04.2022 17:21 # thegodfather
    вернер)
    3-ий)

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  14. skydreams 09.04.2022 17:20 # skydreams
    должно было бы 0-5 к 20 минуте. но вернеру не прёт...

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  15. thegodfather 09.04.2022 17:20 # thegodfather
    с верныка можно ржать, но у него за 10 минут 3 голевых момента

    а лукаку столб


    вернер топ в том, как он открывается и работает на команду
    но реализация это мрак

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  16. bushwacka 09.04.2022 17:19 # bushwacka
    Чуйка меня не подвела)) Саутгемтон сегодня утилизируют... Сваливаю на матч ГГ, там интрига...надеюсь)

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  17. ian 09.04.2022 17:18 # ian
    Тухель променял ЛЧ на шоколад неправильно расставив приоритеты

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  18. skydreams 09.04.2022 17:18 # skydreams
    КТО. ПРОКЛЯЛ. ВЕРНЕРА.

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  19. jirrort 09.04.2022 17:17 # jirrort
    Маунтёнок ИМПЕРАТОР!

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  20. thegodfather 09.04.2022 17:16 # thegodfather
    песта риалу)

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