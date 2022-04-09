"Юнайтед" проиграл в гостях у "Эвертона"
"Манчестер Юнайтед" потерпел поражение 1:0 в гостях у "Эвертона", значительно ухудшив свои шансы попасть в топ-4 Премьер-Лиги.
Относительно поражения 3:2 от "Бернли" в среду в стартовый состав "ирисок" влились Майкл Кин, Шеймус Коулмен, Фабиан Дельф и Аллан, заменив Джарреда Брентуэйта, Мейсона Холгейта, Джонджо Кенни и Абдулая Дукуре.
Наставник "красных дьяволов" Ральф Рангник произвел сразу шесть изменений в стартовом составе по сравнению с 1:1 против "Лестера", оказав доверие Виктору Линделефу, Алексу Теллесу, Аарону Ван-Биссаке, Неманье Матичу, Маркусу Рэшфорду и выздоровевшему Криштиану Роналду.
"Юнайтед" обнадеживающе начал матч, быстро создав два голевых момента, однако голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд отразил оба удара своего партнера по сборной Англии Рэшфорда — и с границы штрафной, и головой.
Этот атакующий порыв вскоре заглох, а на 26-й минуте хозяева взяли и открыли счет. Энтони Гордон подкараулил удачный отскок на подступах к штрафной площади и пробил в касание, после чего мяч предательски срикошетил от спины Харри Магуайра и не оставил Давиду Де Хеа шансов на спасение — 1:0.
Беда не приходит одна — вскоре у хозяев получил травму Фред, уступив свое место на поле Полю Погба.
Тем временем, инициатива перешла к "ирискам", которые до перерыва создали еще пару-тройку моментов у ворот Де Хеа.
Во втором тайме "Эвертон" сосредоточился на сдерживании своего соперника и делал это довольно хорошо — Пикфорду практически не приходилось вступить в игру.
Лишь за 10 минут до конца Пикфорд отметился спасением, остановив дальний удар Погба. Уже в компенсированное время Роналду пробил в Джордана. Этим "дьяволы" и ограничились.
"Юнайтед" провел очередной провальный по содержанию матч. А вот "Эвертон", наконец, порадовал своих фанатов и сделал большой шаг к выживанию в Премьер-Лиге.
"Эвертон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
09.04.2022 16:25
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Последние комментарии:
че за прэкол))
0-4)
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хахахахахха блять, ну вернера жалкооооооооооооо)))))))
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Сегодня, 9 апреля, казахстанский боксер Геннадий Головкин нокаутировал японца Риоту Мурату в девятом раунде и выиграл поединок за три титула в среднем весе IBF, IBO и WBA Super.
Ура! Казахстан алга!
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там оказывается арсеналу на клык кидают ахаха
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летом Тилеманс, Невеш, Ришарлисон и Жезус нужен. ну и ЛЗ не помешал бы.
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6ля, Самби это провал, как же бесит днина. чет Артета со схемой перемудрил. Джака ни забежать, ни игру контролировать не может на этой позиции.
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Воодушевленные пенсы начнут верить в проход дальше, но Реал их снова изнасилуют. Слишком разные по уровню команды
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бля пздц саут как команда из первой лиги. я за всю свою жизнь у челси сток моментов за первый тайм не вспомню, как тут за 20 минут
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Нихуясе! Если уж даже Вернер забил, то явно правильные слова Тухель нашёл, и не зря шоколада обожрался.
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Вот оно чудо!!! ВЕРИЛ В ВЕРНИКА! )))
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вот теперь я в камбэк верю)
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ОНО ЖИВОЕ!!!
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вернер)
3-ий)
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должно было бы 0-5 к 20 минуте. но вернеру не прёт...
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с верныка можно ржать, но у него за 10 минут 3 голевых момента
а лукаку столб
вернер топ в том, как он открывается и работает на команду
но реализация это мрак
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Чуйка меня не подвела)) Саутгемтон сегодня утилизируют... Сваливаю на матч ГГ, там интрига...надеюсь)
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Тухель променял ЛЧ на шоколад неправильно расставив приоритеты
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КТО. ПРОКЛЯЛ. ВЕРНЕРА.
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Маунтёнок ИМПЕРАТОР!
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песта риалу)
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