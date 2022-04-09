"Юнайтед" проиграл в гостях у "Эвертона"

"Манчестер Юнайтед" потерпел поражение 1:0 в гостях у "Эвертона", значительно ухудшив свои шансы попасть в топ-4 Премьер-Лиги.

Относительно поражения 3:2 от "Бернли" в среду в стартовый состав "ирисок" влились Майкл Кин, Шеймус Коулмен, Фабиан Дельф и Аллан, заменив Джарреда Брентуэйта, Мейсона Холгейта, Джонджо Кенни и Абдулая Дукуре.



Наставник "красных дьяволов" Ральф Рангник произвел сразу шесть изменений в стартовом составе по сравнению с 1:1 против "Лестера", оказав доверие Виктору Линделефу, Алексу Теллесу, Аарону Ван-Биссаке, Неманье Матичу, Маркусу Рэшфорду и выздоровевшему Криштиану Роналду.



"Юнайтед" обнадеживающе начал матч, быстро создав два голевых момента, однако голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд отразил оба удара своего партнера по сборной Англии Рэшфорда — и с границы штрафной, и головой.



Этот атакующий порыв вскоре заглох, а на 26-й минуте хозяева взяли и открыли счет. Энтони Гордон подкараулил удачный отскок на подступах к штрафной площади и пробил в касание, после чего мяч предательски срикошетил от спины Харри Магуайра и не оставил Давиду Де Хеа шансов на спасение — 1:0.



Беда не приходит одна — вскоре у хозяев получил травму Фред, уступив свое место на поле Полю Погба.



Тем временем, инициатива перешла к "ирискам", которые до перерыва создали еще пару-тройку моментов у ворот Де Хеа.



Во втором тайме "Эвертон" сосредоточился на сдерживании своего соперника и делал это довольно хорошо — Пикфорду практически не приходилось вступить в игру.



Лишь за 10 минут до конца Пикфорд отметился спасением, остановив дальний удар Погба. Уже в компенсированное время Роналду пробил в Джордана. Этим "дьяволы" и ограничились.



"Юнайтед" провел очередной провальный по содержанию матч. А вот "Эвертон", наконец, порадовал своих фанатов и сделал большой шаг к выживанию в Премьер-Лиге.



"Эвертон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче