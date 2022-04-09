Эвра: "Лукаку ошибся с переходом в "Челси"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра считает, что нападающий Ромелу Лукаку совершил ошибку, сменив "Интер" на "Челси" прошлым летом.

Прошлым летом "Челси" вернул Лукаку за 97.5 млн. фунтов, однако вот уже несколько месяцев Ромелу не может нащупать свою игру, перестав попадать в стартовый состав "синих".



По мнению Эвра, 28-летнему бельгийцу следовало остаться в Италии после завоевания титула Серии А в прошлом сезоне.



"У людей, которые критикуют его, короткая память. Потому что, когда он прибыл в Лондон, он забивал и хорошо играл. Затем он травмировался и сказал, что скучает по "Интеру". В итоге он слегка испортил свои отношения с фанатами "Челси".



"Он хотел вернуться в "Челси" любой ценой, хотя ему следовало остаться в "Интере" после сезона, проведенного на таком высоком уровне. Он сделал выбор, и этот выбор, на мой взгляд, был ошибочным", — сообщил Эвра Amazon.