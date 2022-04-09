Нил Уорнок ушел на пенсию

Легендарный английский тренер Нил Уорнок завершил свою тренерскую карьеру в возрасте 73 лет.

Последним местом работы Уорнока был клуб Чемпионшипа "Мидлсбро", откуда он ушел по обоюдному согласию сторон в ноябре 2021.



Также за свою 42-летнюю карьеру Нилу довелось тренировать 15 других клубов, включая "Кардифф", КПР, "Лидс", "Кристал Пэлас", "Шеффилд Юнайтед".



Уорнок является рекордсменом английского футбола всех времен по количеству повышений в классе (8) и по количеству проведенных матчей (1,601 во внутренних соревнованиях).



Появившись в телестудии Sky Sports в субботу, Уорнок подтвердил, что "Боро" был его последним местом работы.



"Я подумал, что это правильное время для этого — приближается конец сезона, и ты уже не можешь надеяться получить работу".



"Мне хорошо, и я делаю вещи, которые не делал годами. Я много времени провожу с семьей, гуляю с собаками и катаюсь на велосипеде", — сообщил Уорнок.



