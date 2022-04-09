Нил Уорнок ушел на пенсию
Легендарный английский тренер Нил Уорнок завершил свою тренерскую карьеру в возрасте 73 лет.
Последним местом работы Уорнока был клуб Чемпионшипа "Мидлсбро", откуда он ушел по обоюдному согласию сторон в ноябре 2021.
Также за свою 42-летнюю карьеру Нилу довелось тренировать 15 других клубов, включая "Кардифф", КПР, "Лидс", "Кристал Пэлас", "Шеффилд Юнайтед".
Уорнок является рекордсменом английского футбола всех времен по количеству повышений в классе (8) и по количеству проведенных матчей (1,601 во внутренних соревнованиях).
Появившись в телестудии Sky Sports в субботу, Уорнок подтвердил, что "Боро" был его последним местом работы.
"Я подумал, что это правильное время для этого — приближается конец сезона, и ты уже не можешь надеяться получить работу".
"Мне хорошо, и я делаю вещи, которые не делал годами. Я много времени провожу с семьей, гуляю с собаками и катаюсь на велосипеде", — сообщил Уорнок.
09.04.2022 15:00
Просмотров: 296
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Хорош парень. Отдыхай музчина.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий