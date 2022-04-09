Гвардиола будет спать "как младенец" перед матчем с "Ливерпулем"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заверил, что будет спать "как младенец" перед матчем Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Воскресный матч на "Этихад" видится если не решающим, то ключевым в чемпионской гонке этого сезона, однако Гвардиола абсолютно комфортно чувствует себя под столь колоссальным давлением.



"Это будут три очка огромной важности, но затем нужно будет сыграть еще семь матчей. Давайте постараемся победить их и сделать ради победы все, что в наших силах".



"Я обожаю быть здесь и предвкушаю воскресный матч. Я сплю как младенец в этом году".



"Было бы лучше сыграть матч завтра (в субботу). Я слегка расстроен, что Премьер-Лига поставила его на одно время, когда возвращается (в гольф) Тайгер Вудс!" — цитирует Гвардиолу ESPN.