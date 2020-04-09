Тухель рассказал, как поедал шоколад ночью после матча с "Реалом"

Рулевой "Челси" Томас Тухель признался, что употребил огромное количество шоколада ночью после домашнего поражения 1:3 от "Реала".

Показав неважную по содержанию игру, "Челси" потерпел поражение в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов.



Этот результат по-настоящему разозлил Тухеля, который ночь со среды на четверг посвятил анализу игры, в процессе бесконтрольно поглощая сладкое.



"Злиться ночью — это необычно для меня. Иногда я злюсь после матча или в перерыве. Если я не рад, то обычно предпочитаю не болтать слишком много после матча. Но на сей раз это было длящееся чувство. Я пересмотрел матч дома посреди ночи и разозлился. На утро я пересмотрел его еще раз — и снова разозлился".



"Я был не так уж зол — моей собаке ничего не угрожало. Но количество шоколада, которое мне потребовалось, чтобы пересмотреть матч, зашкаливало. В какой-то момент ты должен остановиться, сходить на кухню и успокоиться. Я лег спать, но было поздно", — цитирует Тухеля Daily Mirror.