Тухель рассказал, как поедал шоколад ночью после матча с "Реалом"
Рулевой "Челси" Томас Тухель признался, что употребил огромное количество шоколада ночью после домашнего поражения 1:3 от "Реала".
Показав неважную по содержанию игру, "Челси" потерпел поражение в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов.
Этот результат по-настоящему разозлил Тухеля, который ночь со среды на четверг посвятил анализу игры, в процессе бесконтрольно поглощая сладкое.
"Злиться ночью — это необычно для меня. Иногда я злюсь после матча или в перерыве. Если я не рад, то обычно предпочитаю не болтать слишком много после матча. Но на сей раз это было длящееся чувство. Я пересмотрел матч дома посреди ночи и разозлился. На утро я пересмотрел его еще раз — и снова разозлился".
"Я был не так уж зол — моей собаке ничего не угрожало. Но количество шоколада, которое мне потребовалось, чтобы пересмотреть матч, зашкаливало. В какой-то момент ты должен остановиться, сходить на кухню и успокоиться. Я лег спать, но было поздно", — цитирует Тухеля Daily Mirror.
09.04.2022 13:00
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Последние комментарии:
какой клуб - такие и новости о нем. ниочем
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моей собаке ничего не угрожало?!?!?!
что значит эта фраза?
близкий друг Зума что-ли?
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Тухелян предпочел шоколадный глаз вместо Сисси.
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ИМПЕРАТОРУ всё можно!
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Охуенная новость
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