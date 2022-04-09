Мерсон предсказывает победу "Эвертона" над МЮ

Пол Мерсон Легенда "Арсенала" Пол Мерсон предсказывает победу "Эвертона" над "Манчестер Юнайтед" в субботнем матче Премьер-Лиги.

После поражения 3:2 от "Бернли" в минувшую среду "Эвертон" оказался всего в одном очке от зоны вылета. Мерсону кажется, что "ириски" должны начать набирать очки, учитывая сложнейший график в остатке сезона.

"Эвертон" потерпел болезненное поражение от "Бернли" и может опуститься в зону вылета к вечеру субботы, но кое-что подсказывает мне, что они победят команду Ральфа Рангника".

"Это будет кубковый финал для коллектива Фрэнка Лэмпарда, и чтобы добыть положительный результат, им нужно стабильно провести 90 минут, с чем у них есть проблемы в последние недели".

"Просто в данный момент "Манчестер Юнайтед" совершенно не в порядке, их игра против "Лестера" в прошлый уикенд никуда не годится".

"Следующие несколько матчей имеют абсолютное значение для "Эвертона" потому что, как мне кажется, они вылетят, если проиграют в субботу. На бумаге график "Бернли" выглядит намного проще".

"После этого матча они, среди прочих, сыграют с "Лестером" дважды, "Ливерпулем", "Челси" и "Арсеналом". Вы можете назвать меня безумцем, но мне видится, что в субботу "ириски" заберут все три очка", — цитирует Мерсона Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Мерсон, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2022 12:00

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