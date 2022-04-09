Джеррард назначит капитана летом

Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард заявил, что отложит назначение постоянного капитана команды до лета.

Большую частью этого сезона обязанности капитана на "Вилла Парк" исполняет защитник Тайрон Мингс, подхвативший повязку из рук ушедшего в "Манчестер Сити" Джека Грилиша.



Возглавив "Виллу" по ходу сезона, Джеррард не стал сразу менять капитана. Стивен решил сперва получше изучить игроков и посмотреть, кого он сможет купить летом.



"Думаю, всегда важно познакомиться с коллективом и посмотреть, что они из себя представляют, кто является связующим звеном и кто ведет за собой — и не только, когда солнце светит. Нужно понять, кто готов превозмогать себя и задавать стандарты на ежедневной основе".



"Мы все еще изучаем это. Я не исключаю, что придет кто-то новый. Кто-то, кого я знаю. Кто-то, кто тоже на это способен. Я тщательно это анализирую и приму решение в предсезонный период", — цитирует Джеррарда The Guardian.