Рангник не знает, чем будет заниматься в МЮ как консультант

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что его полномочия как консультанта зависят от нового главного тренера.

Заступая на тренерский мостик "Юнайтед" на остаток этого сезона, Рангник уже имел договоренность с клубом, что следующие два года проведет в качестве консультанта.



Пока 63-летний немец не знает, чем будет заниматься как консультант и потребуются ли его рекомендации новому главному тренеру "красных дьяволов".



"Я уже дал кое-какие рекомендации — не кому-либо из тренеров, но внутри клуба".



"Я сказал им, как я вижу состав команды и что, по моему мнению, должно произойти. Насчет остального я сказать не могу, потому что это зависит от нового тренера. Если он заинтересован в моем мнении и готов разговаривать, тогда посмотрим", — цитирует Рангника The Independent.