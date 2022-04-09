Тухель уверен, что "Челси" удержится на третьем месте

Главный тренер "Челси" Томас Тухель уверен, что его команда сохранит за собой третье место в Премьер-Лиге.

"Челси" вернулся просто в ужасной форме после международного перерыва, пропустив семь голов в двух домашних матчах.



Сейчас "синие" всего на пять очков опережают "Тоттенхэм" и "Арсенал", причем с последним сыграют позже в апреле. Однако Тухель не сомневается, что на финише его команда будет третьей.



"Я абсолютно уверен насчет этого, но я не думаю, что это само собой разумеющееся. Это самая требовательная лига в мире".



"Мы знаем, что у нас были проблемы на протяжении сезона. Я по-прежнему чувствую, что эта команда способна играть на очень высоком уровне, но если мы не будем достигать этого уровня, то можем проиграть любому сопернику. Мы доказали это в последние пять дней. Это стало напоминанием для нас".



"Нам не нужно стыдиться борьбы за третье место. Это тяжелое соревнование до самого последнего дня. Чувствую ли я уверенность? Да, потому что я верю в своих игроков и свой персонал. Думаю ли я, что это само собой разумеющееся? Нет", — приводит слова Тухеля Sky Sports.