Гвардиола: "Готов остаться в "Сити" навсегда"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что готов остаться на "Этихад" "навсегда".

На текущей неделе появилась информация, что Гвардиоле поступило предложение возглавить сборную Бразилии после ЧМ-2022 с зарплатой в 10 миллионов фунтов в год.



Однако Хосеп не только хочет остаться в "Сити", но и намекает на продление своего истекающего в 2023 году контракта.



"У меня есть контракт здесь, и я так счастлив здесь. Я готов остаться здесь навсегда. Лучше места и быть не может, я бы продлил свой контракт сразу на 10 лет", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.