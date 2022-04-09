Салах назвал свою контрактную ситуацию "деликатной"

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах отказался обсуждать свою контрактную ситуацию, назвав ее "деликатной".

В начале этой недели главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что "рад", как проходят переговоры о новом контракте с Салахом, чье действующее соглашение истекает в 2023 году.

Мохамед эту радость особо не разделяет и вообще отказывается отвлекаться, когда его команда так близко подобралась к покеру.

"Что я могу сказать о своей контрактной ситуации? Ну, не так много. Если честно, я могу сказать, что люди не знают многих вещей".

"Я не могу быть эгоистом и рассуждать о своей ситуации. Мы в самом важном для команды периоде сезона, поэтому я лишь должен говорить о команде и сосредоточиться на том, что ждет команду впереди. Это самое важное".

"Это все, что я могу сказать. Время покажет. Нам нужно быть оптимистичнее".

"Уверен ли я в согласовании нового контракта? Я не могу сказать да, я не могу сказать нет, но прежде я уже много раз говорил, чего хочу. Повторюсь, я не могу углубляться в детали, потому что это очень деликатная ситуация".

"Команде нужно побеждать, и я просто не могу делать газетные заголовки и рассуждать о своем контракте. Я должен сосредоточиться на команде и только", — сообщил Салах Sky Sports.


Метки контракты, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2022 07:00

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  1. nazar07 09.04.2022 07:32 # nazar07
    Обаумеянг стал чуть ли не изгоем в Арсенале, забиваемость упала почти до нуля, в Барсе кладёт чуть ли не каждую игру. Ферран Торрес полировал скамейку в МС, теперь основа основы в Барсе. Траоре голы и асисты за несколько сезонов можно по пальцам пересчитать. В Испании за несколько игр и даже не будучи основным столько же сделал. Если Салах перейдёт в Барсу то точно не пропадёт. Правда я бы этого не хотел.

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  2. ashur2708 09.04.2022 07:14 # ashur2708
    Перейдёт в другой клуб и пиздец придёт его карьере

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