Рангник не ожидал потерять Шоу

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник признался, что для него стала неожиданностью потеря защитника Люка Шоу.

В преддверии матча Премьер-Лиги против "Эвертона" Рангник сообщил, что Шоу пропустит две-три недели из-за назначенной на субботу хирургической процедуры на правой ноге, двойной перелом которой Люк перенес в 2015 году.



Во время операции Шоу удалят из ноги два металлических шурупа, которые с недавних пор стали причинять ему боль.



"Если честно, для меня это оказалось довольно неожиданно, равно как и для нашего медицинского департамента. Он сказал мне, что у него возникли кое-какие проблемы в сборной Англии во время международного перерыва".



"Он вышел играть против "Лестера", и за пять минут до перерыва у него возникли проблемы. Ему пришлось оказывать помощь на поле, а в перерыве доктор сказал мне, что он не может продолжать игру".



"С тех пор мы обсуждали, как нам поступить, и было решено убрать два болта", — цитирует Рангника The Telegraph.