32-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

Криштиану Роналду В субботу, 9 апреля, пятью поединками продолжится 32-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЭВЕРТОН — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 14:30 Онлайн-трансляция

"Эвертон" проиграл 17 из последних 22 матчей в Премьер-Лиге (3 победы, 2 ничьи). "Манчестер Юнайтед" может похвастать только тремя победами в 11 последних поединках во всех соревнованиях. "Ириски" лишь однажды одолели "красных дьяволов" в 15 последних встречах с учетом всех турниров (6 ничьих, 8 поражений).

Полузащитник Донни Ван де Бек не поможет "Эвертону" против своего родительского клуба. Майкл Кин и Аллан возвращаются после дисквалификаций. Йерри Мина, Том Дэвис и Андрос Таунсенд все еще травмированы.

Нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду оправился после болезни, как и Джесси Лингард. Люку Шоу удаляют болты из ноги, которую он сломал в 2015 году. Рафаэль Варан, Скотт Мактоминей и Эдинсон Кавани команде не помогут из-за проблем со здоровьем.

САУТГЕМПТОН — ЧЕЛСИ 17:00 Онлайн-трансляция

Джеймс Уорд-Проуз и Жоржиньо "Саутгемптон" проиграл оба последних домашних матча в Премьер-Лиге, хотя до этого только два в 18 (8 побед, 8 ничьих). Над "Челси" нависла угроза впервые с октября 2002 оформить три поражения подряд в течение одного сезона. "Святые" одержали только одну победу в 12 последних встречах с "синими" в Премьер-Лиге (3 ничьи, 8 поражений).

Нападающий "Саутгемптона" Армандо Бройя пропускает этот матч из-за условий своей аренды. Алекс Маккарти на пороге возвращения в строй после четырех месяцев отсутствия с травмой задней поверхности бедра. Шейн Лонг все еще лечится.

"Челси" будет лишен Бена Чилуэлла и Каллума Хадсон-Одои. Небольшие болячки есть у Хакима Зийеша и Ромелу Лукаку, которым предстоит фитнес-тест.

АРСЕНАЛ — БРАЙТОН 17:00 Онлайн-трансляция

"Арсенал" проиграл два из трех последних матчей в Премьер-Лиге, хотя до этого — только один в 11 (9 побед, 1 ничья). "Брайтон" забил лишь один гол в семи последних поединках чемпионата. В 10 последних выездах к "канонирам" во всех соревнованиях "чайки" добыли только одну победу (2 ничьи, 7 поражений).

"Арсенал" потерял с травмами до конца сезона Кирана Тирни и Томаса Партея. Такехиро Томиясу пока не готов вернуться.

Защитник "Брайтона" Адам Уэбстер залечил икроножную мышц. Мойсес Кайседо снова в строю после болезни. Якуб Модер тяжело травмирован.

УОТФОРД — ЛИДС 17:00 Онлайн-трансляция

"Уотфорд" проиграл все восемь последних домашних матчей в Премьер-Лиге. "Лидс" набрал семь очков из последних девяти, хотя до этого не знал побед на протяжении шести недель в чемпионате. "Белые" выиграли все три встречи с "шершнями" в рамках высшего дивизиона.

"Уотфорд" избавлен от кадровых проблем.

"Лидс" все еще не может рассчитывать на Патрика Бэмфорда, Хуниора Фирпо, Джейми Шеклтона и Тайлера Робертса.

АСТОН ВИЛЛА — ТОТТЕНХЭМ 19:30

Харри Кейн "Астон Вилла" потерпела три поражения подряд в Премьер-Лиге, выиграв три предыдущих матча без единого пропущенного гола. "Тоттенхэм" одержал пять побед в шести последних поединках чемпионата (1 поражение). "Шпоры" выиграли 14 из последних 17 встреч с "вилланами" в Премьер-Лиге.

Нападающий Данни Ингс возвращается к выступлениям за "Виллу" после рождения ребенка. Кортни Хаус и Люка Динь должны быть в порядке, как и пропустивший четыре месяца Марвелус Накамба.

Защитник "Тоттенхэма" Серхио Регилон залечил свое колено. Райан Сессеньон, Яфет Танганга и Оливер Скипп пока не поправились.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2022 00:05

Количество просмотров Просмотров: 328

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Последние комментарии:




  1. wymkentski 09.04.2022 00:42 # wymkentski
    Чё там по Украм ?! Когда марш по Киеву ребзя?! Нацистам конец, Z zа Путина, великому человеку, герою ,Слава Путину

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  2. v-0987654321 09.04.2022 00:41 # v-0987654321
    пенсы они так лахиииии
    пенсы они так шарамыгиии

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  3. v-0987654321 09.04.2022 00:39 # v-0987654321
    Лох прайд 1:4 Брентфорд
    Лох прайд 1:3 Реал Мадрид
    Саутгемптон 2:1 Лох прай

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  4. lancerlancer1 09.04.2022 00:38 # lancerlancer1
    Разорвав сатаны желания,
    Заручился Господа десницей,
    Он как грабитель хватал знания,
    Догнать его никто не решился.
    Он оказался вне закона,
    Клеймо жизни не стереть.
    Он грешник - молвят пустозвоны,
    День и ночь бежит, чтобы успеть.
    Он плохой - говорит народ,
    Живёт свободно и жизнь жжёт.
    Тихо и быстро идет вперёд
    Давно виселица ждёт...
    Ветер израненный дух возьмет,
    К неизбежной мечте уйдет в полет.
    Он смотрит с плакатов розыска,
    Взывая к друзьям – смотри,
    Столб пыли от скорости,
    Слышен его смех вдали...
    Безжалостный за ним охотник - время,
    Свобода - его верный конь.
    С мечтой победу ловить  быстрее,
    В сердце удача ему зажжёт огонь.

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  5. v-0987654321 09.04.2022 00:35 # v-0987654321
    Я пержу в твой армянский нос
    Я скаузер ты пенс

    (с) Илон Маск

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  6. v-0987654321 09.04.2022 00:33 # v-0987654321
    как хорошо когда пенсы опущены.
    это невероятное ощущение, дай бог что бы длилась долго.Амнь!
    и ты сидишь на фупле пишешь менди лох тухель гной твой армянский нос
    вот это каеееееееееф

    (ответить)

  7. acceptodessa 09.04.2022 00:32 # acceptodessa
    каким образом русияшки сюда попадают???

    (ответить)

  8. acceptodessa 09.04.2022 00:27 # acceptodessa
    у меня недопонимание как долбоебиков до сих пор пускают в интернет?

    (ответить)

  9. acceptodessa 09.04.2022 00:26 # acceptodessa
    вы бурят? как я рад!

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  10. gunars 09.04.2022 00:16 # gunars
    Победа хозяев тут на изи

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  11. superglor 09.04.2022 00:09 # superglor
    Ньюкасл победил! ГЕРЦОГИ!

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  12. jirrort 09.04.2022 00:06 # jirrort
    Перед выходом на поле Бернабеу,игроки ЧЕЛСИ обязательно должны послушать это.


    https://youtu.be/zcoGTd6I1PM

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