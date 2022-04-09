32-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 9 апреля, пятью поединками продолжится 32-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЭВЕРТОН — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 14:30 Онлайн-трансляция



"Эвертон" проиграл 17 из последних 22 матчей в Премьер-Лиге (3 победы, 2 ничьи). "Манчестер Юнайтед" может похвастать только тремя победами в 11 последних поединках во всех соревнованиях. "Ириски" лишь однажды одолели "красных дьяволов" в 15 последних встречах с учетом всех турниров (6 ничьих, 8 поражений).



Полузащитник Донни Ван де Бек не поможет "Эвертону" против своего родительского клуба. Майкл Кин и Аллан возвращаются после дисквалификаций. Йерри Мина, Том Дэвис и Андрос Таунсенд все еще травмированы.



Нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду оправился после болезни, как и Джесси Лингард. Люку Шоу удаляют болты из ноги, которую он сломал в 2015 году. Рафаэль Варан, Скотт Мактоминей и Эдинсон Кавани команде не помогут из-за проблем со здоровьем.



САУТГЕМПТОН — ЧЕЛСИ 17:00 Онлайн-трансляция



"Саутгемптон" проиграл оба последних домашних матча в Премьер-Лиге, хотя до этого только два в 18 (8 побед, 8 ничьих). Над "Челси" нависла угроза впервые с октября 2002 оформить три поражения подряд в течение одного сезона. "Святые" одержали только одну победу в 12 последних встречах с "синими" в Премьер-Лиге (3 ничьи, 8 поражений).



Нападающий "Саутгемптона" Армандо Бройя пропускает этот матч из-за условий своей аренды. Алекс Маккарти на пороге возвращения в строй после четырех месяцев отсутствия с травмой задней поверхности бедра. Шейн Лонг все еще лечится.



"Челси" будет лишен Бена Чилуэлла и Каллума Хадсон-Одои. Небольшие болячки есть у Хакима Зийеша и Ромелу Лукаку, которым предстоит фитнес-тест.



АРСЕНАЛ — БРАЙТОН 17:00 Онлайн-трансляция



"Арсенал" проиграл два из трех последних матчей в Премьер-Лиге, хотя до этого — только один в 11 (9 побед, 1 ничья). "Брайтон" забил лишь один гол в семи последних поединках чемпионата. В 10 последних выездах к "канонирам" во всех соревнованиях "чайки" добыли только одну победу (2 ничьи, 7 поражений).



"Арсенал" потерял с травмами до конца сезона Кирана Тирни и Томаса Партея. Такехиро Томиясу пока не готов вернуться.



Защитник "Брайтона" Адам Уэбстер залечил икроножную мышц. Мойсес Кайседо снова в строю после болезни. Якуб Модер тяжело травмирован.



УОТФОРД — ЛИДС 17:00 Онлайн-трансляция



"Уотфорд" проиграл все восемь последних домашних матчей в Премьер-Лиге. "Лидс" набрал семь очков из последних девяти, хотя до этого не знал побед на протяжении шести недель в чемпионате. "Белые" выиграли все три встречи с "шершнями" в рамках высшего дивизиона.



"Уотфорд" избавлен от кадровых проблем.



"Лидс" все еще не может рассчитывать на Патрика Бэмфорда, Хуниора Фирпо, Джейми Шеклтона и Тайлера Робертса.



АСТОН ВИЛЛА — ТОТТЕНХЭМ 19:30



"Астон Вилла" потерпела три поражения подряд в Премьер-Лиге, выиграв три предыдущих матча без единого пропущенного гола. "Тоттенхэм" одержал пять побед в шести последних поединках чемпионата (1 поражение). "Шпоры" выиграли 14 из последних 17 встреч с "вилланами" в Премьер-Лиге.



Нападающий Данни Ингс возвращается к выступлениям за "Виллу" после рождения ребенка. Кортни Хаус и Люка Динь должны быть в порядке, как и пропустивший четыре месяца Марвелус Накамба.



Защитник "Тоттенхэма" Серхио Регилон залечил свое колено. Райан Сессеньон, Яфет Танганга и Оливер Скипп пока не поправились.