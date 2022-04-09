32-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы
В субботу, 9 апреля, пятью поединками продолжится 32-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ЭВЕРТОН — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 14:30 Онлайн-трансляция
"Эвертон" проиграл 17 из последних 22 матчей в Премьер-Лиге (3 победы, 2 ничьи). "Манчестер Юнайтед" может похвастать только тремя победами в 11 последних поединках во всех соревнованиях. "Ириски" лишь однажды одолели "красных дьяволов" в 15 последних встречах с учетом всех турниров (6 ничьих, 8 поражений).
Полузащитник Донни Ван де Бек не поможет "Эвертону" против своего родительского клуба. Майкл Кин и Аллан возвращаются после дисквалификаций. Йерри Мина, Том Дэвис и Андрос Таунсенд все еще травмированы.
Нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду оправился после болезни, как и Джесси Лингард. Люку Шоу удаляют болты из ноги, которую он сломал в 2015 году. Рафаэль Варан, Скотт Мактоминей и Эдинсон Кавани команде не помогут из-за проблем со здоровьем.
САУТГЕМПТОН — ЧЕЛСИ 17:00 Онлайн-трансляция
"Саутгемптон" проиграл оба последних домашних матча в Премьер-Лиге, хотя до этого только два в 18 (8 побед, 8 ничьих). Над "Челси" нависла угроза впервые с октября 2002 оформить три поражения подряд в течение одного сезона. "Святые" одержали только одну победу в 12 последних встречах с "синими" в Премьер-Лиге (3 ничьи, 8 поражений).
Нападающий "Саутгемптона" Армандо Бройя пропускает этот матч из-за условий своей аренды. Алекс Маккарти на пороге возвращения в строй после четырех месяцев отсутствия с травмой задней поверхности бедра. Шейн Лонг все еще лечится.
"Челси" будет лишен Бена Чилуэлла и Каллума Хадсон-Одои. Небольшие болячки есть у Хакима Зийеша и Ромелу Лукаку, которым предстоит фитнес-тест.
АРСЕНАЛ — БРАЙТОН 17:00 Онлайн-трансляция
"Арсенал" проиграл два из трех последних матчей в Премьер-Лиге, хотя до этого — только один в 11 (9 побед, 1 ничья). "Брайтон" забил лишь один гол в семи последних поединках чемпионата. В 10 последних выездах к "канонирам" во всех соревнованиях "чайки" добыли только одну победу (2 ничьи, 7 поражений).
"Арсенал" потерял с травмами до конца сезона Кирана Тирни и Томаса Партея. Такехиро Томиясу пока не готов вернуться.
Защитник "Брайтона" Адам Уэбстер залечил икроножную мышц. Мойсес Кайседо снова в строю после болезни. Якуб Модер тяжело травмирован.
УОТФОРД — ЛИДС 17:00 Онлайн-трансляция
"Уотфорд" проиграл все восемь последних домашних матчей в Премьер-Лиге. "Лидс" набрал семь очков из последних девяти, хотя до этого не знал побед на протяжении шести недель в чемпионате. "Белые" выиграли все три встречи с "шершнями" в рамках высшего дивизиона.
"Уотфорд" избавлен от кадровых проблем.
"Лидс" все еще не может рассчитывать на Патрика Бэмфорда, Хуниора Фирпо, Джейми Шеклтона и Тайлера Робертса.
АСТОН ВИЛЛА — ТОТТЕНХЭМ 19:30
"Астон Вилла" потерпела три поражения подряд в Премьер-Лиге, выиграв три предыдущих матча без единого пропущенного гола. "Тоттенхэм" одержал пять побед в шести последних поединках чемпионата (1 поражение). "Шпоры" выиграли 14 из последних 17 встреч с "вилланами" в Премьер-Лиге.
Нападающий Данни Ингс возвращается к выступлениям за "Виллу" после рождения ребенка. Кортни Хаус и Люка Динь должны быть в порядке, как и пропустивший четыре месяца Марвелус Накамба.
Защитник "Тоттенхэма" Серхио Регилон залечил свое колено. Райан Сессеньон, Яфет Танганга и Оливер Скипп пока не поправились.
09.04.2022 00:05
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Последние комментарии:
Чё там по Украм ?! Когда марш по Киеву ребзя?! Нацистам конец, Z zа Путина, великому человеку, герою ,Слава Путину
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пенсы они так лахиииии
пенсы они так шарамыгиии
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Лох прайд 1:4 Брентфорд
Лох прайд 1:3 Реал Мадрид
Саутгемптон 2:1 Лох прай
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Разорвав сатаны желания,
Заручился Господа десницей,
Он как грабитель хватал знания,
Догнать его никто не решился.
Он оказался вне закона,
Клеймо жизни не стереть.
Он грешник - молвят пустозвоны,
День и ночь бежит, чтобы успеть.
Он плохой - говорит народ,
Живёт свободно и жизнь жжёт.
Тихо и быстро идет вперёд
Давно виселица ждёт...
Ветер израненный дух возьмет,
К неизбежной мечте уйдет в полет.
Он смотрит с плакатов розыска,
Взывая к друзьям – смотри,
Столб пыли от скорости,
Слышен его смех вдали...
Безжалостный за ним охотник - время,
Свобода - его верный конь.
С мечтой победу ловить быстрее,
В сердце удача ему зажжёт огонь.
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Я пержу в твой армянский нос
Я скаузер ты пенс
(с) Илон Маск
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как хорошо когда пенсы опущены.
это невероятное ощущение, дай бог что бы длилась долго.Амнь!
и ты сидишь на фупле пишешь менди лох тухель гной твой армянский нос
вот это каеееееееееф
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каким образом русияшки сюда попадают???
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у меня недопонимание как долбоебиков до сих пор пускают в интернет?
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вы бурят? как я рад!
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Победа хозяев тут на изи
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Ньюкасл победил! ГЕРЦОГИ!
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Перед выходом на поле Бернабеу,игроки ЧЕЛСИ обязательно должны послушать это.
https://youtu.be/zcoGTd6I1PM
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