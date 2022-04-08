Артета ждет реакции от Тавареша на провальный матч с "Пэлас"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета призвал левого защитника Нуну Тавареша воспользоваться своим шансом.

На текущей неделе основной левый защитник "канониров" Киран Тирни перенес операцию на колене и в этом сезоне уже не сыграет.



В сложившейся ситуации Артета вынужден сделать ставку на Тавареша. И хотя Нуну оказался повинен в двух голах в проигранном матче против "Кристал Пэлас" в понедельник и был заменен уже в перерыве, Микель верит в 22-летнего португальца.



"Конечно, я разговариваю с игроками, и я поговорил с Нуну, потому что меня очень заботит, что они чувствуют. Мы здесь, чтобы помогать им и делать их карьеры лучше".



"Это решение (о замене в перерыве) причинило ему боль, но он понимает, что это было во благо команды. Он знает, что я действовал в интересах команды, и он уважает это".



"Теперь ему нужно отреагировать на это, потому что это отличная возможность многому научиться в этот период его карьеры", — цитирует Артету Evening Standard.