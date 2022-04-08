Рангник считает Тен Хага тренером топ-уровня

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник дал понять, что относит Эрика Тен Хага из "Аякса" к числу топ-тренеров.

Достоверно известно, что Тен Хаг уже прошел собеседование в "Юнайтед". По слухам, Эрик в шаге от того, чтобы официально стать новым главным тренером "красных дьяволов".



В преддверии субботнего матча против "Эвертона" Рангник отказался спекулировать на эту тему, но отметил, что "Юнайтед" рассматривает только специалистов топ-уровня.



"Кажется, это пресс-конференция по завтрашнему матчу. Я не намерен разговаривать о ком-либо, кто может стать новым главным тренером здесь".



"Насколько мне известно, все, с кем клуб пока что разговаривал, являются тренерами топ-уровня. Если Эрик Тен Хаг в их числе, то это относится и к ему. Это все, что я могу сказать на данном этапе", — цитирует Рангника Sky Sports.