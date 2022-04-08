Ван Перси отказался вернуться в "Юнайтед"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Робин Ван Перси отказался войти в тренерский штаб своего соотечественника Эрика Тен Хага на "Олд Траффорд".

Ранее на текущей неделе стало известно, что Тен Хаг находится на пороге назначения новым главным тренером "Юнайтед".



Сообщалось, что Эрик уже вовсю обсуждает с "красными дьяволами" трансферные планы и формирование своего штаба.



Тен Хаг хотел, чтобы его ассистентом в Манчестере стал Ван Перси, который прекрасно знаком с Премьер-Лигой и выступал за "Юнайтед" с 2012 по 2015 год, забив 58 голов в 105 матчах.



Однако Робин отказался от этой возможност. Как утверждает ESPN, 38-летний голландец доволен своей ролью в системе "Фейеноорда", в академии которого занимается его сын Шакил.