Тухель провел кризисное собрание с игроками "Челси"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель рассказал, что в четверг провел кризисное собрание со своей командой.

Вернувшись после международного перерыва, "Челси" потерпел два унизительных домашних поражения. "Синие" были разгромлены "Брентфордом" в Премьер-Лиге (1:4), а затем уступили "Реалу" в Лиге Чемпионов (1:3).



После этих двух пощечин Тухель собрал своих игроков и разразился монологом, потребовав немедленной реакции.



"Это было не собрание для дискуссий — я высказал игрокам свою точку зрения".



"Мы очень серьезно относимся ко мнению игроков, но мы подумали, что после двух последних матчей необходимо высказать свою точку зрения — но сделать это за кулисами, чтобы каждый мог правильно принять критику".



"Мы не тычем пальцем в кого-либо, мы не обвиняем людей — мы оказались в этой ситуации вместе. Однако нужно было указать на некоторые вещи в нашей игре, чтобы мы могли лучше обороняться. Мы позабыли о своих атакующих принципах".



"Я был удивлен, но в последнем матче у нас были проблемы структурного характера. Также нам не хватало ритма, позиционной дисциплины в атаках. Наш тем был недостаточно высок, мы недостаточно старались в обороне".



"Дело не в какой-то общей критике, дело в деталях в конкретных ситуациях. Я люблю игроков, люблю этот коллектив, и мы можем выступать лучше вместе".



"Это очень нетипично для нас. Мы взглянули на это, поговорили об этом с командой. Нам нужно как можно скорее остановить эту тенденцию. Завтра будет лучшая возможность для этого".



"Для нас несвойственно так обороняться и пропускать так много голов. Мы не предвидели этого, потому что после предыдущих международных перерывов этого не было. С этим непросто совладать, потому что это не укладывается в шаблон", — цитирует Тухеля Sky Sports.