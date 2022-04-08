Озил может перейти в "Халл"
Бывший полузащитник "Арсенала" Месут Озил может вернуться в английский футбол, присоединившись к "Халлу" из Чемпионшипа.
Покинув "Арсенал" в январе прошлого года, Озил отправился в "Фенербахче", с которым у него есть контракт до июня 2024.
Однако в турецком клубе чрезвычайно недовольны Месутом, отстраненным от первой команды после конфликта с тренером, и уже инициировали процесс досрочного прекращения контракта с 33-летним игроком.
Таким образом, грядущим летом Озилу, возможно, снова придется искать новый клуб. В данный момент у Месута, как утверждает AS, есть два реальных варианта: "Интер Майами" из МЛС и "Халл".
Дело в том, что турецкий владелец "Халла" Аджун Ылыджалы весьма близок к Озилу, однако вариант с 20-й командой Чемпионшипа видится не таким привлекательным, как частично принадлежащий Дэвиду Бекхэму клуб из солнечной Флориды.
08.04.2022 17:00
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