Озил может перейти в "Халл"

Бывший полузащитник "Арсенала" Месут Озил может вернуться в английский футбол, присоединившись к "Халлу" из Чемпионшипа.

Покинув "Арсенал" в январе прошлого года, Озил отправился в "Фенербахче", с которым у него есть контракт до июня 2024.



Однако в турецком клубе чрезвычайно недовольны Месутом, отстраненным от первой команды после конфликта с тренером, и уже инициировали процесс досрочного прекращения контракта с 33-летним игроком.



Таким образом, грядущим летом Озилу, возможно, снова придется искать новый клуб. В данный момент у Месута, как утверждает AS, есть два реальных варианта: "Интер Майами" из МЛС и "Халл".



Дело в том, что турецкий владелец "Халла" Аджун Ылыджалы весьма близок к Озилу, однако вариант с 20-й командой Чемпионшипа видится не таким привлекательным, как частично принадлежащий Дэвиду Бекхэму клуб из солнечной Флориды.