Клопп: "Гвардиола — лучший тренер в мире"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал своего коллегу Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити" лучшим тренером в мире.

В преддверии матча Лиги Чемпионов против "Атлетико" на текущей неделе Гвардиола признался, что порой слишком увлекается, придумывая новую тактику.



Клопп считает, что не нужно воспринимать слова Гвардиолы дословно. При этом Юрген действительно восхищается тренерским мастерством коллеги, которого он навестит в ближайшее воскресенье.



"Это же было иронично! Точно так же на этой неделе в Эквадоре придумали историю о том, что я не понимаю Луиса Диаса. Если вы хотите разговаривать с нами, сделайте, пожалуйста, одолжение и не создавайте нам проблем. Пеп сказал иронично, что его тактика чересчур мудреная и что ему нравится увлекаться поисками тактических решений".



"Пеп — лучший тренер в мире. Думаю, все мы согласимся насчет этого, а то, что у него пока не получилось в Лиге Чемпионов, может быть совпадением. Если кто-нибудь сомневается насчет него, я не понимаю ваши мотивы", — сообщил Клопп Sky Sports.