"Эвертон" решил пока не увольнять Лэмпарда

Фрэнк Лэмпард "Эвертон" решил пока не увольнять своего главного тренера Фрэнка Лэмпарда, но это не означает, что тот продержится на "Гудисон Парк" до конца сезона.

После поражения 3:2 от "Бернли" в минувшую среду "Эвертон" оказался всего в одном очке от зоны вылета Премьер-Лиги, а в прессе поползли слухи, что Лэмпард может быть уволен.

Как сообщает Sky Sports сейчас, боссы мерсисайдского клуба не думают, что увольнение Фрэнка улучшит их шансы остаться в высшем дивизионе, из которого они последний раз выбывали еще 71 год назад.

В то же время руководители "Эвертона" очень встревожены своей ситуацией и через посредников уже начали изучать варианты, которые у них могут быть среди тренеров.

Добавим, что "ириски" проиграли шесть из семи последних матчей в Премьер-Лиге. До конца сезона подопечным Лэмпарда остается провести девять поединков.


Метки Лэмпард, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 08.04.2022 15:00

Количество просмотров Просмотров: 646

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kewell7 08.04.2022 15:12 # kewell7
    Лучший, диспетчер, сердце... дайте собаке поработать ещё лет 7.

    (ответить)

  2. mansoor 08.04.2022 15:11 # mansoor
    Френк исправит ситуацию. Дайте ему время. Год-два и он вернёт Эвертон на первое место в лиге в которую за год до этого попал)))

    (ответить)

  3. hunter022 08.04.2022 15:10 # hunter022
    Какое увольнение кто будет выводить ирисок из чемпионшипа в первый дивизион?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: