"Эвертон" решил пока не увольнять Лэмпарда

"Эвертон" решил пока не увольнять своего главного тренера Фрэнка Лэмпарда, но это не означает, что тот продержится на "Гудисон Парк" до конца сезона.

После поражения 3:2 от "Бернли" в минувшую среду "Эвертон" оказался всего в одном очке от зоны вылета Премьер-Лиги, а в прессе поползли слухи, что Лэмпард может быть уволен.



Как сообщает Sky Sports сейчас, боссы мерсисайдского клуба не думают, что увольнение Фрэнка улучшит их шансы остаться в высшем дивизионе, из которого они последний раз выбывали еще 71 год назад.



В то же время руководители "Эвертона" очень встревожены своей ситуацией и через посредников уже начали изучать варианты, которые у них могут быть среди тренеров.



Добавим, что "ириски" проиграли шесть из семи последних матчей в Премьер-Лиге. До конца сезона подопечным Лэмпарда остается провести девять поединков.