"Эвертон" решил пока не увольнять Лэмпарда
"Эвертон" решил пока не увольнять своего главного тренера Фрэнка Лэмпарда, но это не означает, что тот продержится на "Гудисон Парк" до конца сезона.
После поражения 3:2 от "Бернли" в минувшую среду "Эвертон" оказался всего в одном очке от зоны вылета Премьер-Лиги, а в прессе поползли слухи, что Лэмпард может быть уволен.
Как сообщает Sky Sports сейчас, боссы мерсисайдского клуба не думают, что увольнение Фрэнка улучшит их шансы остаться в высшем дивизионе, из которого они последний раз выбывали еще 71 год назад.
В то же время руководители "Эвертона" очень встревожены своей ситуацией и через посредников уже начали изучать варианты, которые у них могут быть среди тренеров.
Добавим, что "ириски" проиграли шесть из семи последних матчей в Премьер-Лиге. До конца сезона подопечным Лэмпарда остается провести девять поединков.
08.04.2022 15:00
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Последние комментарии:
Лучший, диспетчер, сердце... дайте собаке поработать ещё лет 7.
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Френк исправит ситуацию. Дайте ему время. Год-два и он вернёт Эвертон на первое место в лиге в которую за год до этого попал)))
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Какое увольнение кто будет выводить ирисок из чемпионшипа в первый дивизион?
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