Джо Коул верит, что "Челси" и "Арсенал" будут в топ-4

Бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул ожидает, что два вакантных места в топ-4 Премьер-Лиги займут "Челси" и "Арсенал".

"Челси" вернулся с международного перерыва в удручающем состоянии, пропустив семь голов от "Брентфорда" и "Реала", однако Коул верит, что его бывший клуб удержится на третьей строчке.



Также Джо верит в "Арсенал", несмотря на поражение "канониров" от "Кристал Пэлас" со счетом 3:0 в минувший понедельник.



"Челси" справится. Также я вижу в топ-4 "Арсенал". Думаю, "Челси" и "Арсенал" займут эти две позиции".



"Я работал на матче "Арсенала" против "Астон Виллы", и это был один из тех матчей, которые бы "Арсенал" мог проиграть в предыдущие годы. Я знаю, что они оступились против "Кристал Пэлас", но я думаю, "Арсенал" достаточно хорош. Микель Артета проделал блестящую работу".



"Думаю, "Челси" финиширует третьим, а "Арсенал" должен быть четвертым", — цитирует Коула Football.London.